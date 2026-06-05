Hospitalizan a un niño tras caerle encima una rama de un árbol en el patio del colegio de Albalat dels Sorells

Un niño ha tenido que ser hospitalizado tras caerle encima una rama de un árbol cuando se encontraba jugando en el patio de su colegio en Albalat dels Sorells.

Los hechos ocurrieron este jueves en el CEIP El Castell de Albalat dels Sorells. El alumno, en torno al mediodía, después de haber comido en el colegio, se encontraba en el patio jugando cuando una rama de grandes dimensiones le cayó encima. Desde el colegio, ante la gravedad los hechos -algunos testigos afirman que el niño quedó inconsciente tras el golpe- llamaron al 116 (la Línea de Ayuda a la Infancia y Adolescencia) y enviaron una ambulancia, que, ante las lesiones del menor, decidieron trasladarlos al Hospital Clínico.

El niño de 10 años permanece ingresado tras ser intervenido por rotura de tibia y peroné, pero se encuentra estable, y arropado por su familia.

El alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, ha confirmado los hechos y asegura que este viernes visitará al niño y a su familia para mostrarles su apoyo.

Revisión técnica

Según explica el primer edil, "aunque aparentemente el árbol estaba en buen estado, una primera inspección ha determinado que el ejemplar se encontraba enfermo por dentro. Además, afectaba directamente al centro del tronco, por lo que todo el peso de la rama estaba en la punta lo que le hizo caer". La zona donde estaba el árbol en el patio del CEIP El Castell, permanece acordonada y este viernes, a las 11 horas, habrá una nueva inspección técnica.

CEIP El Castell del Albalat dels Sorells, zona de Primaria y comedor. / GVA

Claramunt lamenta lo sucedido: "Visitar a a la familia para mostrarles mi apoyo. Desde el gobierno local, lamentamos profundamente que haya un niño herido, pero por desgracia a veces ocurren este tipo de accidentes. Desde el consistorio tenemos un plan de arbolado, donde se revisan los ejemplares, pero éste precisamente no mostraba síntomas", aclara.