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Nuevos cortes de tráfico en el Baypass por las obras en el barranco del Gallego

Se han habilitado itinerarios alternativos por la V-31 y la V-30 para los tráficos de largo recorrido, y por la A-3, la CV-410 y la CV-36 para el tráfico interior generado en el tramo sur

Las obras obligan a realizar cortes de tráfico en el Bypass.

Las obras obligan a realizar cortes de tráfico en el Bypass. / DGCV

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

València

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible finalizará en los próximos días las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el Barranco del Gallego del Poyo, a la altura del km 336,8 de la A-7, a causa de ladana ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Las obras han contado con un presupuesto total de 17,3 millones de euros (IVA incluido).

A fecha de hoy, el tráfico se encuentra restituido sobre el trazado original de la A-7 tras la reconstrucción de las nuevas estructuras y el extendido de la capa de rodadura en sentido Alicante. En los próximos días culminarán las obras con el extendido de la capa de rodadura de la calzada sentido Barcelona. Para ello se requerirá su corte completo nocturno entre las 23:00 h y las 6:00 h de la noche del 7 al 8 de junio; y entre las 22:00 h y las 6:00 h de la noche del 8 al 9 de junio.

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Alternativas.

Alternativas. / DGCV

Alternativas

El corte se producirá en el tramo sur del Bypass, entre el enlace con la CV-36 y el enlace con la A-3. Por ello se han habilitado los siguientes desvíos alternativos, debidamente señalizados: o Tráfico de largo y medio recorrido: por las autovías V-31 y la V-30. o Tráfico interior generado en el tramo sur del Bypass: por las autovías A-3, CV-410 y CV-36.

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