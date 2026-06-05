Oído en el PSPV de Quart de Poblet: "Tendremos que alquilar el Roig Arena para hacer las primarias porque en la sede no cabemos 850 personas"

"Tendremos que alquilar el Roig Arena para celebrar la asamblea porque en la sede no cabemos 850 personas". Lo dice uno de los militantes socialistas de Quart de Poblet que lanza este chascarrillo sobre cómo está digiriendo esta agrupación de l'Horta Sud la ola de afiliaciones que la ha convertido en la segunda más numerosa de la provincia de Valencia y que ha cuadruplicado el censo orgánico con vistas a las posibles primarias que deberán elegir el cartel electoral para las municipales de 2027.

Tras esta avalancha de altas en el PSPV-PSOE local, a medio plazo se planteará un problema de logística. Dónde hacer la asamblea. En la sede del partido, no cabe tanta gente. La agrupación, con su secretario general Adolfo Gadea, a la cabeza, deberá pedir un local o espacio público adecuado al ayuntamiento, con la alcaldesa Cristina Mora como máxima responsable. Entre los espacios posibles, todo apunta que la asamblea si finalmente hay primarias se tendrá que hacer en un colegio de la ciudad, quizá el Sant Onofre, que cuenta con un pabellón cubierto y además ha sido sede de los mitines de los socialistas de Quart y de otros actos locales. Otros espacios como l'Auditori Molí de Vila (430 butacas) y el Teatro del Casino (212 asientos) se quedan pequeños. En fin cuando llegue el momento alguien deberá hacer la gestión para lograr la cesión del espacio público más adecuado porque la sede confortable y moderna no tiene capacidad para tantas personas.

La dirección local: "No debemos tener miedo a votar en primarias"

Mientras tanto, tras desvelar Levante-EMV que hay polémica sobre cómo se han materializado parte de estas afiliaciones masivas, con personas que han sido dadas de altas en el partido sin ser conscientes de ello, tanto la ejecutiva local como el grupo municipal socialista han reaccionado a la noticia.

La dirección local encabezada por Adolfo Gadea ha señalado en un comunicado que la campaña de afiliación "ha sido un éxito que celebramos porque confirma la confianza de la ciudadanía en el Partido Socialista de Quart de Poblet, fruto del trabajo que venimos realizando desde los primeros años de la democracia y que nos ha permitido encabezar en el pasado, grandes mayorías absolutas en el Ayuntamiento".

"El resultado de esta campaña -indican estas fuentes- ha sido incuestionable, y ha vuelto a confirmar el liderazgo de la actual ejecutiva, que en el último proceso de renovación consiguió el 97% del respaldo de la militancia".

"Todas las altas registradas en la sede de la agrupación", subrayan los partidarios de celebrar primarias contra Cristina Mora, "han seguido los cauces reglamentarios, y confiamos en que las altas que se hayan efectuado directamente desde la provincia también". Esta alusión apunta a la dirección provincial que encabeza Carlos Fernández Bielsa, quien se ha postulado a favor de que Cristina Mora sea la alcaldable sin someterse a primarias.

En cualquier caso, "los socialistas no le debemos tener miedo a votar. De hecho, en el PSOE hemos sido pioneros en incorporar a nuestras organizaciones procesos democráticos internos, dándole voz y participación a la militancia", añaden, en un argumento que también defendió este miércoles la secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant, que de manera indirecta bendijo las primarias en esta localidad de l'Horta Sud.

El grupo socialista: "Hasta el 31 de mayo, constatamos un respaldo mayoritario"

Por su parte, fuentes del grupo socialista municipal, han apuntado que "desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Quart de Poblet estamos agradecidos a las personas que han acudido a nosotros desde hace meses para afiliarse al partido socialista".

Por un lado, "porque en estos momentos tan críticos para nuestras siglas es importante que la sociedad demuestre que apoya los valores socialistas. Pero, en el caso concreto de Quart de Poblet, el agradecimiento se multiplica porque supone la constatación de un respaldo mayoritario a nuestro proyecto". Hasta el momento de cierre del censo, a las 23.59 horas del 31 de mayo, "tal como marcan los estatutos, la mayoría de los afiliados a la agrupación socialista de Quart eran partidarios de nuestro modelo de hacer política y de trabajar por las personas", indican estas fuentes en alusión a la fecha del domingo como tope del cierre del censo, según la lectura que hacen los partidarios de la alcaldesa.

"Y nos queda la tranquilidad de saber que las afiliaciones se han hecho, como no puede ser de otro modo, respetando tanto el reglamento como la voluntad de la gente. Pero esto, en ningún caso, nos descentra de nuestro principal objetivo que es trabajar por Quart de Poblet", finalizan.