Paterna estrena sus viajes para jóvenes con una escapada a PortAventura y Ferrari Land en junio

El Ayuntamiento de Paterna estrena su nuevo Programa de Viajes para jóvenes con una primera escapada a PortAventura, una iniciativa que permitirá a 200 jóvenes de la ciudad disfrutar el próximo 25 de junio de una jornada en PortAventura Park y Ferrari Land.

Esta nueva actividad, organizada por la Concejalía de Juventud a través de la Casa de la Juventud, está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en el municipio y forma parte del programa de ocio juvenil que el consistorio está impulsando para ampliar y diversificar la oferta de actividades destinadas a este colectivo.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha señalado que “seguimos ampliando la oferta de ocio juvenil con propuestas que responden a los intereses de nuestros jóvenes y les permitan compartir experiencias únicas, fomentando además la convivencia y creando nuevos espacios de encuentro”.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que “queremos que los jóvenes de Paterna encuentren en su propia ciudad oportunidades para disfrutar, participar y sentirse protagonistas de una programación pensada para ellos”.

Cartel del viaje a PortAventura para jóvenes de Paterna. / A. P.

Continuidad de la iniciativa

Por su parte, la concejala de Juventud, Johana Gómez, ha explicado que “esta primera escapada nace con vocación de continuidad y se suma al campamento juvenil que pusimos en marcha el pasado año, que fue un éxito de participación. Nuestro objetivo es seguir ampliando la programación municipal con actividades atractivas y accesibles para la juventud paternera”.

El viaje incluye el desplazamiento en autobús de ida y vuelta, la entrada a PortAventura Park y Ferrari Land y un ticket plus de comida, ofreciendo así una experiencia completa a todos los participantes. El coste total de la actividad asciende a 92 euros, aunque gracias a la subvención municipal del 50% los jóvenes únicamente deberán abonar 46 euros.

La salida está prevista a las 8:00 horas desde Paterna y el regreso tendrá lugar a las 19:30 horas desde las instalaciones del parque temático.

El período de reserva ya ha comenzado con la recogida del ticket de cita previa en la Casa de la Juventud, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Posteriormente, las inscripciones podrán formalizarse entre el lunes 8 y el jueves 11 de junio en el SIAC, en el horario asignado en la cita. Cada persona podrá recoger un máximo de dos tickets, presentando el DNI de ambos interesados.

Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con la juventud, impulsando nuevas propuestas de ocio y tiempo libre que favorecen la convivencia, la participación y las experiencias