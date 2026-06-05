La Policía Local de Paiporta sumará 15 agentes en 2026 para reforzar la atención ciudadana y emergencias

El Ayuntamiento de Paiporta amplía la plantilla de la Policía Local con la creación de 15 nuevas plazas para este 2026. Con esta medida, aprobada en el Pleno Ordinario del mes de mayo, el consistorio avanza en materia de seguridad ciudadana para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y para asegurar una organización más eficiente y sostenible del cuerpo policial.

La convocatoria contempla una plaza de inspector, dos plazas de oficial y 12 plazas de agente, cuya incorporación se produciría durante este año y responde a las conclusiones de un informe elaborado por la Jefatura de la Policía Local de Paiporta sobre las necesidades diarias del municipio, que ya ronda los 30.000 habitantes, y en el que se aborda la mejora de la capacidad operativa de la actual plantilla de la Policía Local.

Más dotaciones operativas por turno y estabilidad de la plantilla

“La seguridad de nuestras vecinas y vecinos es una prioridad. Especialmente en la actual fase de recuperación municipal, donde el volumen de obras, actuaciones e intervenciones urbanas, pero también de los propios protocolos de movilidad, nos exigen tener una Policía Local más equipada, formada y mejor cohesionada para atender a la ciudadanía con la profesionalidad, dedicación y compromiso que siempre han demostrado”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, quien también remarca que la ampliación del cuerpo “es una necesidad para afrontar los retos que tenemos por delante de forma rápida y eficaz con más medios, recursos y efectivos de la Policía Local”.

En este sentido, Ciscar ha puesto el foco en el “aumento de las dotaciones operativas por turno para mejorar la atención ciudadana y para garantizar una respuesta ágil y efectiva, tanto en la operativa diaria, como en las situaciones extraordinarias”. A su vez, ha puesto en valor que “los agentes de la Policía Local siempre han estado al lado de las vecinas y vecinos cuando más lo necesitaban y ahora es responsabilidad del Ayuntamiento dotarles de los medios y recursos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo con las garantías que merecen y para que Paiporta siga siendo igual de segura que hasta ahora”.

Las nuevas incorporaciones atienden a “un análisis técnico riguroso de la situación actual, así como de las necesidades que la ciudadanía nos traslada y a las que debemos responder. Con esta ampliación fijamos esas bases hacia una estructura más consolidada y estable del cuerpo y avanzamos hacia una ciudad mejor preparada desde el fortalecimiento de los servicios públicos municipales”, subraya la concejala de Policía, Susana Moreno.

Una Policía Local más preparada ante situaciones de emergencia

La creación de estas 15 nuevas plazas de Policía Local permitirá incrementar la capacidad operativa del cuerpo con una cobertura más amplia y segura en los distintos turnos de servicio e intervenciones policiales, además de tener una mayor capacidad de movilización ante situaciones de emergencia en coordinación con el resto de servicios y áreas municipales.

El objetivo es adaptar la estructura policial al crecimiento y a las necesidades presentes y futuras de Paiporta, consolidando un modelo de seguridad pública moderno, eficaz y cercano a la ciudadanía.