Torrent pone rostro al talento, la trayectoria y el compromiso de sus vecinos con una exposición fotográfica

La Sala Cívica de l’Antic Mercat de Torrent acogerá el próximo martes 9 de junio, a las 19:00 horas, la inauguración de la exposición fotográfica “Gent de Torrent 2026”, una iniciativa impulsada por el Club de Fotografía de Torrent que nace con la vocación de reconocer y preservar la memoria de aquellas personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen cada día a enriquecer la vida de la ciudad.

La muestra reúne 32 retratos en blanco y negro realizados en formato 40 x 30 centímetros. Cada imagen va acompañada de una breve reseña biográfica que permite al visitante conocer mejor la trayectoria, los valores y las aportaciones de los protagonistas retratados.

Se trata de la primera edición de un proyecto que pretende consolidarse como un espacio de reconocimiento a la ciudadanía y como un legado visual para las generaciones futuras. A través de la fotografía, la exposición busca destacar el valor del capital humano de Torrent y rendir homenaje a hombres y mujeres que, desde ámbitos tan diversos como la cultura, la educación, el deporte, la empresa, la ciencia, el arte o la vida pública, han contribuido a construir la identidad colectiva del municipio.

Una exposición para preservar la memoria colectiva

“Gent de Torrent” nace con una clara vocación testimonial. Más allá del valor artístico de las imágenes, la iniciativa pretende generar memoria, fortalecer los vínculos entre generaciones y acercar a la ciudadanía historias de esfuerzo, compromiso y dedicación que forman parte del patrimonio humano de la ciudad.

La exposición pone el foco tanto en personas ampliamente conocidas por la sociedad torrentina como en otras cuya labor ha sido más discreta, pero igualmente relevante para el desarrollo de la ciudad. De este modo, la muestra se convierte en un reconocimiento colectivo a quienes, desde diferentes responsabilidades y trayectorias vitales, han dejado una huella significativa en Torrent.

A través de este proyecto, el Club de Fotografía de Torrent reivindica el papel de la fotografía como herramienta artística, documental y social, capaz de conservar la memoria de una comunidad y transmitir referentes que inspiren a las generaciones presentes y futuras.

El Club de Fotografía de Torrent, un referente de la cultura visual en la ciudad

La exposición constituye también una nueva muestra del dinamismo cultural del Club de Fotografía de Torrent, una asociación que, tras seis años de trayectoria y más de veinte exposiciones organizadas, se ha consolidado como uno de los principales motores de la cultura visual del municipio.

Bajo la presidencia de Carmen Monge, la entidad mantiene un firme compromiso con la formación, la creatividad y la difusión del arte fotográfico, promoviendo actividades dirigidas tanto a aficionados como a personas interesadas en acercarse a este ámbito artístico.

A lo largo del año, el club desarrolla una intensa programación que incluye iniciativas como los “Retos Fotográficos”, las “Licuadoras”, el ciclo de cultura fotográfica “Este mes con…”, exposiciones colectivas e individuales, además de proyectos consolidados como “El nostre Poble”, “La Mujer”, “Els Nostres Majors”, “Los Retos” o “La Licuadora”, a los que ahora se suma “Gent de Torrent”.

Actividades formativas

La asociación impulsa igualmente actividades formativas, talleres, cursos especializados, encuentros con profesionales, salidas fotográficas y jornadas de convivencia que contribuyen a fortalecer los lazos sociales y el tejido asociativo local a través de la fotografía. Muchas de estas actividades se desarrollan gracias a la colaboración de la parroquia de la Sagrada Familia y de Don Pablo, mientras la entidad continúa trabajando en la futura apertura de su sede definitiva en la calle Bellido.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado el valor social y humano de esta iniciativa, “‘Gent de Torrent’ es mucho más que una exposición fotográfica. Es un reconocimiento a las personas que, con su trabajo, esfuerzo y compromiso, contribuyen cada día a hacer de Torrent una ciudad mejor. Esta muestra nos invita a mirar a nuestros vecinos, a conocer sus historias y a valorar el enorme patrimonio humano que tenemos como ciudad”.

Folgado también ha querido poner en valor la labor del Club de Fotografía de Torrent, “realiza una extraordinaria labor cultural y social. Gracias al trabajo de su presidenta, Carmen Monge, y de todos sus socios y socias, la fotografía se convierte en una herramienta para preservar nuestra memoria colectiva, fomentar la participación ciudadana y fortalecer nuestra identidad como comunidad”.

Por su parte, la presidenta del Club de Fotografía de Torrent, Carmen Monge, ha subrayado el espíritu que inspira el proyecto, “con ‘Gent de Torrent’ queremos rendir homenaje a las personas que forman parte de la historia viva de nuestra ciudad. Son hombres y mujeres que representan valores, esfuerzo, dedicación y compromiso. La fotografía nos permite conservar su legado y compartirlo con toda la ciudadanía”.

La exposición podrá visitarse en la Sala Cívica de l’Antic Mercat, ubicada en la calle Cervantes, 1, desde el 9 de junio hasta el 3 de julio de 2026, con acceso libre y gratuito para todos los visitantes.