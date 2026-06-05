Tres nuevos técnicos se unen al Ayuntamiento de Catarroja para acelerar la reconstrucción tras la riada

La dana continúa dejando su rastro en los municipios afectados. A la carga de trabajo para la administración local derivada de la gestión de ayudas, licencias, informes y proyectos para recuperar infraestructuras y viviendas dañadas se suma la escasez de técnicos de urbanismo en las plantillas municipales. La falta de personal especializado dificulta la tramitación del día a día y complica aún más la respuesta a una emergencia que exige agilizar procedimientos y acelerar inversiones para devolver la normalidad.

El Ayuntamiento de Catarroja ya ha puesto solución y reforzará el área de Territorio con la incorporación de tres nuevos técnicos especializados para hacer frente al incremento extraordinario de trabajo por la riada y continuar avanzando en la recuperación del municipio.

La decisión responde a la necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes relacionados con la reconstrucción de viviendas, locales comerciales y naves industriales afectadas por las inundaciones, así como con las actuaciones de restitución y conservación de las infraestructuras y edificios municipales dañados.

Aumento de solicitudes de licencias

Desde la catástrofe, Catarroja ha registrado un notable aumento de las solicitudes de licencias de obras y de actividad vinculadas a las reparaciones y a la reapertura del tejido económico local. Esta situación ha provocado una importante sobrecarga de trabajo en los servicios técnicos municipales, encargados de emitir los informes preceptivos necesarios para la tramitación de los expedientes. Tanto es así que más de un centenar de expedientes están atascados en el papeleo.

Para dar respuesta a esta situación, el concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha impulsado la incorporación temporal de dos arquitectos y un ingeniero técnico que permitirán reforzar la capacidad de gestión del área.

Técnicos municipales

Los dos arquitectos asumirán tareas relacionadas con la revisión y validación de proyectos y licencias de obra, la comprobación de la seguridad estructural de los edificios afectados y la emisión de informes técnicos vinculados a los proyectos de reconstrucción y recuperación de infraestructuras municipales financiados por las diferentes líneas de ayudas estatales destinadas en los municipios afectados por la dana.

Por su parte, el ingeniero técnico apoyará a los trabajos relacionados con la reconstrucción y mejora de la red de saneamiento y alcantarillado, así como a otras actuaciones de recuperación de infraestructuras municipales, especialmente las vinculadas a las importantes inversiones financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Más recursos

Raga, ha explicado que “la recuperación de Catarroja exige que la administración esté a la altura del esfuerzo que están haciendo vecinos, empresas y comercios. Necesitamos más recursos técnicos para agilizar expedientes y reducir plazos porque la reconstrucción avanzo al ritmo que merece nuestro pueblo”.

El edil ha destacado también que “además de las obras particulares, el Ayuntamiento está gestionando decenas de proyectos vinculados a las ayudas de reconstrucción de las diferentes administraciones, una carga de trabajo extraordinaria que hace imprescindible reforzar los equipos municipales”.

Con esta incorporación, el consistorio pretende evitar cuellos de botella administrativos, mejorar los tiempos de respuesta y continuar impulsando las actuaciones necesarias para la recuperación integral de Catarroja después de la dana.