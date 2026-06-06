Trasladan una aula del IES Puçol al detectar ácaros de ave en la piel de alumnos y docentes
Los insectos proceden de unas aves que han anidado en el hueco de la persiana de la clase y fueron detectados por el picor en brazos y piernas de los asistentes
Al calor que sufren alumnos y docentes en las aulas, se suma ahora un nuevo "inconveniente" inesperado: los ácaros de las aves. El alumnado de 1º de Bachillerator A del IES Puçol ha tenido que ser trasladado a otra clase después de que algunos de los jóvenes, así como profesores e incluso las personas que se encargan de la limpieza, sufrieran un fuerte picor en sus brazos y piernas. Tras la queja de un alumno, el profesor observó este viernes por la mañana que en su brazo había unos pequeños bichitos negros, y decidió analizarlos con un microscopio.
Tras el análisis se comprobó que eran ácaros de las aves, lo que apuntaba directamente a unos pájaros que habían anidado en las persianas del aula debido a su mal estado, y que ya el alumnado se había quejado de encontrarse heces y plumas en la clase. Un hallazgo que también coincide con la advertencia de una madre a la tutora del aula, asegurando que su hija había llegado a casa con unos bichitos en sus brazos que le ocasionaban picor.
No pueden reproducirse en la sangre humana
Los ácaros de las aves son muy pequeños, pero son visibles a simple vista. Estos ácaros normalmente permanecen en las aves o en sus nidos durante toda su vida. Los huevos de los ácaros se depositan en nidos o sobre plumas y eclosionan en dos o tres días: En los adultos se pueden ver unos cinco días después si hay aves presentes. Los ácaros de las aves pueden picar a las personas mientras buscan huéspedes, pero no pueden reproducirse en la sangre humana. Para eliminarlos, basta con quitar los nidos, usar insecticida y retirarlos con un paño húmedo del cuerpo humano.
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