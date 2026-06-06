Vox comienza a marcar la agenda de Torrent

Una de cal y otra de arena, así se resume la relación de Vox y PP en Torrent que quedó plasmada en el último pleno, donde unieron posturas respecto a su oposición al proceso de regularización de inmigrantes, pero se separaron en la defensa de la educación pública. El pleno comenzó con un minuto de silencio en memoria de la exconcejala socialista Encarna Lerma, fallecida recientemente y con un nutrido grupo de docentes que esperaron pacientemente las casi cinco horas de sesión para poder intervenir en el último punto de ruegos y preguntas del público.

En la sesión, Vox volvió con sus pretensiones de imponer la “prioridad nacional” en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda por segunda vez. En esta ocasión medio camuflada en una moción contra el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, que no salió adelante por los votos en contra de PSPV-PSOE, Compromís-Podem-EU y el concejal de No adscritos, pero que sí contó con el apoyo del PP.

A pesar de que la primera vez, los populares cambiaron la "prioridad nacional" por el de "principio de arraigo" para evitar coincidir con este discurso, en esta ocasión la dejaron pasar y se agarraron a la normativa europea para presentar una enmienda que añadía tres puntos más, pero que no cambiaba nada del argumentario.

Uno que el ayuntamiento apoye las acciones de la Generalitat para que lleve a cabo las acciones necesarias para proteger los intereses de la Comunitat Valenciana ante la regularización masiva y “sin requisitos”, por ir en contra de los preceptos europeos. Otro punto, contra el reparto de menores no acompañados en la Comunitat y un tercero, que instaba al Gobierno a respetar plenamente el nuevo pacto de migración y asilo de la Unión Europea. No obstante, al igual que ocurrió con la moción, la enmienda popular tampoco salió adelante.

Procedimiento de regularización

En las intervenciones, Vox siguió su tónica como hasta ahora presentándose como adalid de la defensa de los derechos de los españoles frente a los inmigrantes ilegales y exigió “rigor y responsabilidad” en los procedimientos administrativos, como los informes de vulnerabilidad. Además, advirtió de que estos trámites “pueden colapsar los servicios municipales” que se prestan a los vecinos.

De nuevo, la oposición volvió a mostrar su rechazo ante este posicionamiento y a criticar el “blanqueo” del PP a los postulados de Vox. “No insistan más en el error. Mientras ustedes (a los populares) hacen cuentas electorales, nuestra ciudad no obtiene respuestas en otras cuestiones importantes”, matizó el portavoz socialista, Andrés Campos, quien hizo una enumeración de varios temas pendientes y acabó apuntando al “discurso de odio” de Vox. Por su parte, esta formación se defendió de la oposición diciendo que sus discursos son “descalificaciones, etiquetas y ataques políticos”.

Moción por la Guardia Civil

También salió adelante, otra de las mociones presentadas por el partido de Abascal para instar al Gobierno de España a reforzar de forma integral los medios humanos, materiales, operativos y jurídicos de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

Previamente, se rechazó la enmienda de Compromís-Podem-EU que planteaba la supresión del actual modelo de la Guardia Civil y su transformación en cuerpo civil. Los voxistas contaron de nuevo con el apoyo del PP y del concejal de No Adscritos (ex de Vox), Guillermo Alonso del Real.

Apoyo a la huelga de docentes

No obstante, los populares se desmarcaron drásticamente de su socio de gobierno con relación a la propuesta de apoyo a las reivindicaciones de los docentes en huelga presentada conjuntamente por PSPV-PSOE y Compromís. La socialista Inmaculada García dejó claro en su exposición que no se trataba de una moción “ni ideológica, ni partidista”. “Es obligación de las administraciones escuchar, respetar y apoyar a los docentes por mejorar la educación”, apuntó.

El portavoz de Compromís, Xavier Martín, explicó los puntos de acuerdo que recogen las demandas de los docentes como; la disminución de ratios, incrementar plantillas docentes, mejoras en salarios y retribuciones, reducir la burocracia y garantizar recursos para inclusión, además de mantener un diálogo real con representantes del profesorado y la defensa del valenciano.

Además, incluye un último punto referente a que el ayuntamiento refuerce la dotación económica, material y humana de los centros educativos de Infantil y Primaria, con instalaciones dignas, seguras y adecuadas.

Vox vota en contra

Vox se desmarcó de todos los partidos en el hemiciclo. A pesar de asegurar que “respetamos y entendemos las reivindicaciones” de los docentes, “no compartimos que determinados sindicatos y partidos políticos lo estén utilizando como herramienta de confrontación”. “Han tenido ocho años para reclamarlo al gobierno del Botànic y no lo han hecho”, señalaron y calificaron la huelga de “estrategia de presión sindical”.

La alcaldesa, Amparo Folgado, suavizó la postura de su socio de gobierno. “Tenemos claro que los 25 concejales que formamos la corporación estamos a favor de la defensa de la educación”, matizando que “son problemas del presente no solucionados en el pasado”. Folgado añadió que “confío en que se conseguirá llegar a un acuerdo”.

Intervención de los docentes

Entre el público se encontraban varios representantes de los docentes que esperaron casi cinco horas para poder intervenir en el turno de ruegos y preguntas. A pesar de que mostraron su satisfacción y agradecimiento por la presentación y aprobación de la moción a favor de la educación pública, expusieron sus dudas sobre el “interés real” del PP. Toni Gisbert, profesor del IES Serra Perenxisa y miembro de la asamblea del centro pidió que “no sean promesas incumplidas” con relación a la inversión en los centros públicos de la ciudad.

También una representante del Centro de Educación Especial la Encarnación expuso la situación en la que se encuentran y pidió más recursos para este sector educativo. Los docentes solicitaron a la alcaldesa mejoras en la climatización que Folgado recogió, así como al convocatoria de un Consell Escolar extraordinario para tratar estos temas.