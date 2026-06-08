Alfafar avanza en la recuperación de sus redes de agua con una inversión de siete millones tras la dana

La reposición del alcantarillado y la red de pluviales afectada por la dana en Alfafar sigue avanzando, con una inversión de cerca de siete millones de euros, a cargo del ayuntamiento y de la empresa gestora del ciclo del agua en el municipio, Veolia.

En concreto, se ha finalizado ya la reposición de la red de alcantarillado en la calle Colón, lo que ha supuesto el cambio de 168 metros de tubería de saneamiento de PVC corrugado DN500. Además, tal como ha señalado la gerente territorial de la zona en Veolia, Laura Gascón, “se ha invertido también en la reposición de 51 acometidas domiciliarias que se vieron afectadas por las fuertes lluvias, así como en la instalación de imbornales y el asfaltado de esta calle”.

Del mismo modo, en este momento se encuentran en marcha las obras de reposición de la red de agua potable y la red de pluviales en las calles Mola, Mª Carmen Valverde y Avenida Orba, que suponen la renovación de 225 metros de tubería de agua potable en polietileno de alta densidad.

A esto cabe sumar la inversión en la renovación de 34 acometidas domiciliarias, así como elementos de red como hidrantes, ventosas y válvulas de seccionamiento. “Ahora mismo son varias las obras que tenemos en marcha en el municipio de Alfafar, entre las que también se incluye la renovación de 75 metros de tubería de agua potable con PVC corrugado, así como la instalación de cinco nuevos imbornales que mejoren el drenaje ante futuros episodios de lluvia”, ha señalado Gascón.

Una de las calles reperadas. / A. A.

Otras actuaciones

Finalmente, ha incidido en que, con los más de 7 millones de los que dispone el municipio para invertir en recuperar y mejorar las infraestructuras hídricas tras la dana, “tenemos pendiente de licitar la renovación de la red de alcantarillado de las calles Sant Roc, Nou d’Octubre y Doctor Ferrán, lo que supondrá la ejecución de 425 metros de colector de alcantarillado y pluviales de PVC corrugado”.

Estas futuras obras también incluirán 39 acometidas domiciliarias, así como la instalación de imbornales y el asfaltado completo de las calles. Todas las mejoras pendientes está previsto que den comienzo antes del verano.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que estas actuaciones son fundamentales para seguir recuperando Alfafar después de los graves daños ocasionados por la dana: "Estamos hablando de una inversión que no solo permitirá reparar infraestructuras esenciales, sino también reforzar la capacidad de nuestro municipio para afrontar futuros episodios meteorológicos extremos”.

Colaboración

Adsuara ha subrayado además la importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para acelerar la reconstrucción: “La coordinación entre el Ayuntamiento y Veolia está permitiendo que estas obras avancen a buen ritmo y que los vecinos y vecinas puedan recuperar cuanto antes unos servicios básicos en las mejores condiciones posibles”.

Asimismo, el alcalde ha afirmado que cada euro invertido en la renovación de las redes de agua, alcantarillado y drenaje es una inversión en seguridad, calidad de vida y resiliencia para el municipio. "Nuestro objetivo es no solo reparar lo que se dañó, sino aprovechar esta oportunidad para modernizar unas infraestructuras más preparadas para el futuro”, ha concluido.