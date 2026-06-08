Los 'bous al carrer' de Paiporta regresan con éxito tras la dana

Paiporta volvió a respirar ambiente taurino este mes de junio después de más de año y medio de espera a consecuencia de los efectos provocados por la dana. La afición local recuperó con fuerza una de sus tradiciones más arraigadas y devolvió a las calles del municipio la emoción, la convivencia y el sentimiento propio de los festejos populares.

El regreso de los bous al carrer comenzó el último fin de semana de mayo de la mano de la Penya Gent Jove de Paiporta, que organizó tres actos marcados por la participación y el ambiente festivo. Los festejos arrancaron con un multitudinario chupinazo que reunió a cientos de aficionados. La programación continuó el sábado con una matinal y ganaderías de corro que congregaron a numerosos asistentes.

Una semana después, el 6 de junio, llegó una de las citas más esperadas del calendario taurino local: la jornada organizada por la ACT Colla Cerril Per Un Día de Paiporta. La programación se inició por la mañana con la suelta de vacas de la ganadería Daniel Machancoses.

La cita contó además con la presencia de destacadas caras conocidas del festejo popular valenciano, entre ellas los afamados recortadores de l’Horta Nord Noel Rivera y Adrián Ramos, así como varios rodadores llegados desde Navarra.

Uno de los aspectos más valorados fue la implicación de la Policía Local de Paiporta, cuya colaboración resultó fundamental para el correcto desarrollo de los actos. Durante las horas previas al inicio de los festejos, los agentes realizaron inspecciones exhaustivas del recorrido junto a voluntarios de la organización y expertos conocedores del festejo taurino popular.

La coordinación entre la ACT Colla Cerril Per Un Día, los voluntarios, los servicios municipales y la Policía Local permitió que todos los actos programados transcurrieran con normalidad.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Estado ruinoso del campo de fútbol el Palleter en Paiporta / Miguel Angel Montesinos

El único toro cerril

La Colla Cerril Per Un Día exhibió, como manda la tradición, el único toro cerril que se suelta en la localidad. El protagonista fue Sastre, número 19 de la prestigiosa ganadería Sancho Dávila.

El juego ofrecido por Sastre fue de tal nivel que, en numerosas ocasiones, los propios aficionados reconducían al toro hacia la calle Maximiliano Thous, acondicionada con albero para la ocasión, cuando el animal se desplazaba por otras zonas del recorrido. El objetivo era seguir disfrutando de unas embestidas que reunían todas las virtudes que busca la afición: recorrido, clase, emoción y entrega.

La excelente actuación del toro pudo ser aprovechada al máximo gracias también a la labor de José Enrique Sirvent y Rubén Waliño, encargados de controlar y reconducir la lidia del ejemplar durante toda la jornada.

Tras la exhibición del cerril llegó el turno de las vacas de la ganadería Benavent. Sus animales se adueñaron por completo de la calle acondicionada con albero, impusieron respeto desde el primer momento y fueron pocos los aficionados que se atrevieron a citarlas.

Entre los asistentes se encontraban Bruno Gimeno, novillero con picadores de la Escuela Taurina de Valencia; Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer; y Nicolás Grande, reconocido creador de contenido taurino con decenas de miles de seguidores en redes sociales. Ninguno quiso perderse una de las jornadas más esperadas del calendario taurino de la comarca.

Una de las peñas organizadores de festejos taurinos en Paiporta. / Víctor Fuentes

Las emboladas

La jornada concluyó con los tradicionales festejos nocturnos, donde una de las emboladas corrió a cargo de la cuadrilla de emboladores de Colmenar de Oreja. Su participación tuvo un marcado carácter simbólico y emotivo, fruto del hermanamiento que la localidad madrileña y la ACT Colla Cerril Per Un Día han mantenido desde los difíciles momentos vividos tras la dana.

Tras la exhibición del toro cerril, la emoción continuó con la suelta de dos toros embolados de Vicente Benavent y el segundo a la ganadería Daniel Machancoses que pusieron el broche de oro a una jornada histórica de bous al carrer en Paiporta.

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El presidente de la ACT Colla Cerril Per Un Día, Marco, no ocultó su satisfacción al término de la jornada: "Ha sido, sin duda, el mejor día de los últimos 17 años de existencia de la asociación", afirmó. Sus palabras resumen el sentir general de una afición que volvió a llenar las calles de Paiporta.