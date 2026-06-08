Burjassot vive un encuentro de música coral y de rondalla

Burjassot vivió el domingo por la mañana, en el teatro de la Casa de Cultura, un nuevo encuentro que reunió numerosos aficionados a la música coral y de pulso y cuerda dentro de la XXIII Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals que, con la colaboración de los ayuntamientos, patrocinan la Generalitat y el Institut Valencià de Cultura. En esta ocasión, el recinto municipal tuvo como protagonistas la Rondalla i Cor L’Amistat, formación anfitriona, y la Rondalla del Grup Folklòric d’Onil como invitado.

Batuta de Flori Doménech

Abrió el concierto la sociedad musical invitada y, bajo la dirección de la maestra Flori Doménech, ofreció un repertorio centrado en la tradición popular valenciana. Entre otras piezas interpretaron ‘Beure, cantar i ballar’, ‘Jota de Castelló’, ‘Les parrandes’ y ‘La Muixeranga’.

El Grup Folklòric d’Onil saluda al público. / Vicent Ruiz Sancho

El Grup Folklòric d’Onil, ante la cerrada ovación del respetable, dedicó su actuación “a todas aquellas personas que luchan por la cultura” y “al colectivo de docentes que se está manifestando”.

Los anfitriones

Después ocuparon el escenario los anfitriones a las órdenes del maestro José Manuel Felipe para recrear una variada selección de temas en lo que a procedencia geográfica se refiere.

Entre otras partituras, la Rondalla i Cor L’Amistat puso voz y cuerda a ‘Aromas de Valencia’ de Francisco Codoñer, ‘El barberillo de Lavapiés (seguidillas manchegas)’ de Francisco Asenjo, ‘Apache’ de Jerry Lordan y ‘Recuerdos de la Alhambra’ de Francisco Tárrega.

La matinal artística contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, y el concejal de Patriminio, Javier Naharros.