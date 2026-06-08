La burjassotense Nerea López Alonso obtiene una beca de la Fundación Amancio Ortega.

Su entrega y dedicación a estudios le ha valido a la joven burjassotense Nera López Alonso ser merecedora de una de las 450 becas que ofrece la Fundación Amancio Ortega para cursar estudios fuera de nuestro país.

Concretamente, Nerea, con tan sólo 15 años, va a tener la oportunidad de estudiar el próximo año 1º de Bachiller en Canadá.

Desde 2010

El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega nace en 2010 con el objetivo de apoyar a jóvenes estudiantes de 4º de ESO para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos. Desde entonces, ya han participado más de 5.000 estudiantes, integrándose en la cultura del país de destino y perfeccionando su dominio del inglés.

Para favorecer una inmersión completa, los becarios y las becarias conviven con una familia anfitriona y acuden a centros educativos locales, viviendo una experiencia única e inolvidable en la que adquieren nuevos conocimientos y desarrollan sus habilidades y competencias personales y académicas.

Casi 50 becados en la Comunitat

En la Comunidad Calenciana este año se han otorgado 48 becas y, una de ellas, es la de Nerea que, de seguro, va a aprovechar la gran oportunidad que le brinda la Fundación para seguir formándose y, a la par, conocer la cultura y las costumbres canadienses.