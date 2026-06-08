Más de cien patinetes eléctricos retirados en Burjassot por incumplir la normativa

La Policía Local de Burjassot ha retirado más de cien patinetes eléctricos en los últimos meses dentro de la campaña de control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una actuación que el cuerpo municipal ha intensificado para reforzar la seguridad vial y garantizar que estos vehículos circulan conforme a la normativa vigente.

Los controles se centran en comprobar la documentación del patinete, su inscripción en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, la existencia del seguro obligatorio cuando corresponde y el cumplimiento de las condiciones técnicas del vehículo, especialmente la velocidad máxima permitida.

Cincuenta en el depósito

Según los datos municipales, en el depósito municipal permanecen actualmente cerca de 50 VMP. La mayoría han sido retirados por carecer del seguro obligatorio, mientras que otros fueron intervenidos tras superar los 25 kilómetros por hora, una circunstancia que supone un incumplimiento de las características técnicas exigidas y que afecta directamente a la seguridad de peatones, conductores y usuarios de la vía pública.

Devueltos una vez subsanadas las deficiencias

El resto de patinetes retirados han sido devueltos a sus propietarios una vez subsanadas las deficiencias detectadas. Además, la Policía Local ha tramitado 12 denuncias por no inscribir el vehículo en el registro de la DGT.

Un agente inspecciona un patinete eléctrico en la campaña de vigilancia. / A. B.

Desde el cuerpo municipal recuerdan que los patinetes fabricados desde el 22 de enero de 2024 deben estar asegurados. En el caso de los anteriores a esa fecha, deben estar inscritos en la base de datos de la DGT y contar con seguro si superan los 25 kilos de peso. Estos vehículos dejarán de poder circular por las vías públicas a partir del 21 de enero de 2027 si no se adaptan a las exigencias establecidas.

Campaña municipal

La campaña forma parte de una línea de vigilancia continuada sobre la movilidad urbana en Burjassot, en un contexto de creciente presencia de patinetes eléctricos en calles, aceras, carriles bici y entornos de transporte público.

El objetivo, según la Policía Local, es evitar conductas de riesgo, reducir conflictos con peatones y asegurar que los VMP que circulan por el municipio cumplen los requisitos legales y técnicos.