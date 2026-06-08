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Morant: del Terrer de Paterna a la Passejà de Sant Onofre

Diana Morant, Ismael Fita, Féliz Bolaños y Juan Antonio Sagredo.

Diana Morant, Ismael Fita, Féliz Bolaños y Juan Antonio Sagredo. / I.F.

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Redacción Levante-EMV

Quart de Poblet

Los vecinos y vecinas de Quart de Poblet celebra mañana por la noche su tradicional Passejà de Sant Onofre, declarada Festa d'Interés Turístic Autonòmic en 2023. A ella, suelen acudir numerosos ciudadanos pero, también, invitados ilustres. Un veterano militante socialista de la localidad, Ismael Fita, no ha desaprovechado la ocasión para invitar a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a la tradicional celebración. En un post en el facebook de la ministra , Fita recuerda que Quart de Poblet ha sido socialista desde 1979 y que todos los secretarios generales del partido han acudido a la cita. "Sempre hem tingut SG masculins, però mai dones.... i tu eres la primera. A més de que procedixes políticament del municipalisme, que sempre ha sigut la nostra millor etiqueta política, però que ara, si cap, encara és molt més important, com tu bé sap". Fita acompaña su escrito en la red social con una foto de Morant junto al ministro Bolaños y el alcalde de Paterna Sagredo.

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