Divergentes inaugura su sede en Picassent para personas con diversidad funcional

La asociación de familias Divergentes de Picassent ya tiene una sede para poder atender mejor a las 33 familias que ya forman parte del colectivo. Fue este sábado cuando se produjo la inauguración del local, cedido por el Ayuntamiento de Picassent, en la calle Generalitat Valenciana 3, acompañada de más de un centenar de personas, entre los que se encontraban 22 familias de personas neurodivergentes, representantes de numerosas entidades y colectivos del municipio. Entre ellos estuvieron miembros de la Cofradía de la Milagrosa, la asociación Els Carrerons y representantes de los grupos políticos PSOE, PP, VOX y Esquerra Valenciana de Picassent, quienes quisieron mostrar su apoyo a la labor que desarrolla la entidad. También asociaciones de ocio del entorno de la diversidad como Oci Tola, Mes Enllà o Divermagica, sin olvidar a Miriam Ortiz Hernández, presidenta de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, o incluso los representantes de la falla Mercat, Nord Market y algunos de los voluntarios de Ford que estuvieron durante la semana del voluntariado organizado por Ford Philantropic.

También se contó con la presencia de la alcaldesa, Conxa Garcia y el concejal Jaume Sobrevela. "Un espacio donde compartir proyectos, acciones y momentos que ya es una realidad gracias al esfuerzo de todas les familias de la asociación, señalan desde el consistorio. Para la inauguración, el consistorio decidió cortar el tráfico de vehículos para garantizar un entorno libre de estímulos de riesgo y barreras arquitectónicas, permitiendo así que tanto los jóvenes como los adultos con perfiles neurodivergentes que acudieron a la inauguración de la sede, pudieran participar sin riesgos y con tranquilidad.

La Asociación divergentes y Familias nace como un punto de encuentro, apoyo e inclusión para personas con diversidad funcional y sus familias, que ya estará operativa a lo largo de este mes.