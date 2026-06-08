El foro ‘Más que Empresas’ analizará los retos y el futuro de l’Horta Nord

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El Parque Tecnológico de Paterna acogerá este miércoles 10 de junio una nueva edición de 'Más que Empresas', el foro impulsado por Levante-EMV que recorre las comarcas valencianas para analizar los principales retos y oportunidades de cada territorio desde la perspectiva empresarial, institucional y social.

La jornada, que se celebrará a partir de las 9.30 horas en el edificio central del Parque Tecnológico de Paterna, pondrá el foco en l’Horta Nord, una de las comarcas con mayor dinamismo económico del área metropolitana de València gracias a la convivencia de sectores tan diversos como la industria, la innovación, la agricultura, el comercio, el turismo y los servicios.

Tras la recepción de asistentes y el café de bienvenida, tendrá lugar una mesa de debate moderada por la periodista Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, en la que participarán representantes de las principales entidades económicas e institucionales vinculadas al desarrollo de la comarca.

Participantes primera mesa

Entre los participantes estarán Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia y presidente de Pactem Nord; Patricia Muñoz, miembro de la CEV Valencia y presidenta de Fepeval; Julio Delgado, director general de Industria de IVACE+i; Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular; Manuela Pedraz Gómez, Gerente EGM Parc Tecnològic Paterna, así como representantes de la Mancomunitat de l’Horta Nord y de Cámara Valencia.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones clave para el desarrollo del territorio, como la modernización de las áreas industriales, la atracción de inversiones, la movilidad metropolitana, la retención del talento joven, la innovación empresarial, la sostenibilidad y los desafíos que afrontan las pequeñas y medianas empresas de la comarca.

Asimismo, el debate analizará el papel de las administraciones públicas y de las entidades empresariales para impulsar la competitividad de l’Horta Nord sin renunciar a elementos que forman parte de su identidad, como la huerta, el comercio de proximidad o la calidad de vida de sus municipios.

Veolia y Cruz Roja

La jornada continuará a las 11.00 horas con una segunda mesa de diálogo protagonizada por Cruz Roja y Veolia, representada por Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de la compañía en la Comunitat Valenciana, donde se pondrá el foco en la dimensión social y sostenible del desarrollo económico.

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Con esta nueva edición de Más que Empresas, la cabecera valenciana consolida un espacio de encuentro y reflexión en torno a los desafíos que afrontan los distintos territorios de la Comunitat Valenciana. La jornada servirá para poner en valor el potencial de una comarca que combina tradición e innovación, y que aspira a seguir creciendo de forma sostenible, competitiva y cohesionada, reforzando su papel como uno de los principales motores económicos del área metropolitana de València.