La Diputación de Valencia subvenciona con 100.220 euros mejoras en la respuesta a emergencias en Godella

El Ayuntamiento de Godella ha conseguido una subvención de 100.220,16€ de la Diputación de Valencia destinada a mejorar los recursos municipales de prevención, actuación y respuesta ante emergencias, dentro de una estrategia integral para reforzar la seguridad de los godellenses frente a riesgos como incendios forestales, inundaciones o situaciones de emergencia extraordinaria.

La ayuda permitirá ejecutar actuaciones por un importe total de 110.298,01€, asumiendo el Ayuntamiento la diferencia restante con fondos propios, hasta completar la inversión prevista que reforzará la prevención ante emergencias.

Entre las actuaciones contempladas destacan la redacción del Plan Sísmico Municipal y la actualización del Plan de Actuación Municipal de Emergencias y del Plan de Inundaciones.

Tres nuevos hidrantes

Asimismo, se llevará a cabo la instalación de tres nuevos hidrantes contra incendios, una actuación que permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incendios en distintos puntos del municipio.

Otra de las inversiones más relevantes será la implantación de un sistema inteligente de prevención temprana de incendios mediante tecnología de vigilancia y detección avanzada, que ampliará la cobertura a Campolivar y otras zonas habitadas del término municipal.

La subvención también contempla la adquisición de grupos electrógenos de emergencia, destinados a garantizar el funcionamiento de servicios esenciales ante posibles incidencias en el suministro eléctrico, así como la instalación de una fuente exterior de suministro de agua.

Un nuevo vehículo 4x4

Además, el Ayuntamiento incorporará un vehículo todoterreno 4x4, especialmente preparado para actuar en zonas de difícil acceso y prestar apoyo a las labores de vigilancia, protección civil y coordinación de emergencias.

El alcalde de Godella, José María Musoles, ha destacado que “esta subvención supone un importante impulso para seguir mejorando la seguridad de nuestro municipio y reforzar nuestra capacidad de prevención y respuesta ante cualquier emergencia. Estamos realizando una apuesta decidida por la protección de las personas, la modernización de los recursos municipales y la anticipación frente a los riesgos”.

Musoles ha subrayado que “la prevención es la mejor herramienta para proteger a nuestros vecinos y nuestro entorno natural. Con estas inversiones avanzamos hacia una Godella más preparada, más segura y con mayores capacidades para afrontar cualquier situación extraordinaria”.