Gran éxito de la primera Plaça del Llibre de l'Horta Sud en Catarroja

La primera edición de la Plaça del Llibre de l'Horta Sud ha cerrado sus puertas en Catarroja con un balance muy positivo de participación y asistencia, consolidándose cómo una de las citas culturales más destacadas de la comarca y demostrando la capacidad de la lectura y la cultura para contribuir a los procesos de recuperación social y emocional de los municipios afectados por la dana.

Durante cuatro días, el espacio frente el Ayuntamiento de Catarroja ha acogido presentaciones literarias, actividades culturales, encuentros con autoras y autores, propuestas artísticas y espacios de reflexión que han convertido el municipio en el centro de la literatura en valenciano y de la cultura de proximidad.

Fundació Full

La iniciativa, impulsada por la Fundació Full dentro del proyecto “Lectura para la recuperación” con el apoyo del Ministerio de Cultura, ha contado con la participación de librerías, editoriales, creadores, entidades culturales, clubes de lectura e instituciones de todo el territorio, reforzando el papel de la cultura como elemento de cohesión comunitaria.

Uno de los actos organizados durante el evento. / A. C.

En esta edición se han vivido numerosas presentaciones de libros, firmas y encuentros con autores y autoras que han llenado de público los diferentes espacios de la feria. Un reclamo perfecto para la literatura en valenciano en el corazón de la comarca de l'Horta Sud.

“Desde la Fundació Full estamos muy contentos por la acogida que la Plaça del Llibre ha tenido en Catarroja, ha sido un éxito de público y hemos disfrutado de una programación que demuestra todo aquello que este proyecto puede aportar: diversidad, normalización y comunidad”, ha explicado Alicia Sellés, directora de la entidad. “La literatura y los libros son encuentro, memoria y futuro tal y como ha hecho la Mancomunitat de l'Horta Sud y el Ayuntamiento de Catarroja en esta primera edición”, finaliza Sellés.

La concejala de Cultura y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Catarroja, Dolors Gimeno, ha destacado que “estamos muy satisfechas por el éxito de esta edición de la Plaça del Llibre de Catarroja, que ha sido una muestra clara que la cultura es también una herramienta de recuperación estructural y una forma de mirar hacia el futuro con más fuerza. Un fin de semana en el cual Catarroja ha demostrado que es un pueblo cultural y socialmente vivo, comprometido con la palabra y con su identidad como pueblo, con nuestra lengua y con el tejido cultural”.

Uno de los puestos de libros. / A. C.

Gimeno también ha querido agradecer la implicación de todas las personas y colectivos que han hecho posible esta primera edición: “Quiero dar las gracias a librerías, autoras y autores, editoriales, clubes de lectura y a toda la ciudadanía que ha hecho posible esta edición, porque entre todas y todos tejemos espacios de cohesión y refugio desde la literatura y los libros”.

Libros más vendidos

En cuanto a las ventas, los títulos más destacados de esta primera Plaça del Llibre de l'Horta Sud han sido: Alas, de Ramon Guillem (Buc Edicions):; Memoria del barro, de Pau Alabajos (Rebel); y Spagnoletto, de Josep Lozano (Afers).

El éxito de participación, la respuesta del público y la implicación del sector cultural confirman la consolidación de una propuesta que nace con vocación de continuidad y que ha convertido Catarroja en un punto de encuentro para la cultura, la lengua y la literatura valencianas.

Con este balance positivo, la Plaça del Llibre cierra su primera edición reforzando la idea que la cultura no solo es un espacio de encuentro y creación, sino también una herramienta fundamental para reconstruir comunidades, preservar la memoria colectiva e imaginar el futuro.