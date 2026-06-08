L'Horta Sud aprueba un protocolo común de emergencia tras la dana

En una comarca como L'Horta Sud en la que las fronteras entre municipios se disipan, sobre todo tras problemas comunes con el que ocasionó la dana, es mejor actuar de forma conjunta y unificada. La catástrofe del 29 de octubre dejó muchos aprendizajes sobre la mesa y uno de los más relevantes fue la necesidad de coordinación entre municipios, cuando los estamentos supramunicipales no están, es imposible comunicarse con ellos o fallan.

Bajo esa premisa nació la comisión de emergencias impulsada desde la Mancomunitat de l'Horta Sud que auna a los 20 municipios de la comarca, que este lunes ha dado un paso muy importante tras autorizar la redacción de un protocolo básico común de actuación en casos de emergencias y catástrofes para todos los municipios, que los ayuntamientos tendrán como herramienta en los Cecopales municipales.

Esta comisión nace como un organismo consultivo de participación ciudadana, que forma parte del Consell Comarcal de Coordinación de Seguridad y que se ha constituido también este lunes 8 de junio. Está formado por cargos públicos municipales, Policía Local, funcionariado, asociaciones de víctimas, CLERs, Protección Civil, Cruz Roja y Florida Grup Educatiu. Su misión es trabajar de forma conjunta en propuestas que ayuden a preparar mejor la comarca.

Reunión de la comisión de emergencias en la Mancomunitat de l'Horta Sud. / MHS

“La idea de este consejo surgió como conclusión de unas jornadas de seguridad meses antes de la dana, pero la catástrofe que vivió l’Horta Sud ha hecho que sea más necesario que nunca y especialmente esta comisión en la que hemos de trabajar tanto protocolos como formación”, ha explicado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Un borrador de la Policía Local

Tras un interesante de debate con muchas aportaciones, el grupo ha consensuado encargar a la Policía Local un borrador del protocolo sobre las medidas que se pueden adoptar en casos de emergencias y de diferentes alertas, que los ayuntamientos tendrán como ayuda en la toma de decisiones en sus Cecopales. Las jefaturas de Policía Local ya están trabajando en este texto, al que todo el resto realizará aportaciones. La intención es que esté acabado en el plazo de un mes.

Los representantes políticos en el organismo son el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes; la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien ha delegado en la concejala de Seguridad, Sonia Roca. Como secretario, actúa Antonio Montiel, del Ayuntamiento de Manises y la representación de la Policía Local son las jefaturas de Silla, Alfafar, Paiporta, Benetússer y Catarroja.

Respecto a la sociedad civil, han asistido Rosa Álvarez y Ernesto Martínez (Asociación de Víctimas Mortales de la DANA); Mariló Gradolí (Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre; Álex Caraval y Salvador Mocholí (Asociación de Víctimas y Damnificados), Antoni Ariño y Julia Rodrigo (CLER), y Jorge López (Protección Civil de Torrent).

Mayor coordinación policial

A lo largo de una hora y media de reunión, asociaciones y personal técnico han planteado la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación policial, más allá del documento, con medidas como el doble canal único de transmisiones y comunicaciones (Horta Sud 1 y Horta Sud 2, que se puso en marcha en 2025.

También se ha recordado que, si bien las decisiones finales han de quedar en manos de la autonomía municipal y las competencias de los consistorios, también la ley establece que “los derechos de la ciudadanía ante una emergencia son los mismos”. Otro de los aspectos clave ha sido el reconocimiento de que los ayuntamientos necesitan de la ciudadanía organizada en casos de emergencias por lo que esa sociedad civil tiene que participar en el diseño de los planes.

Un consejo pionero

El Consell Comarcal de Coordinació de Seguretat es un organismo pionero en España, que la Mancomunitat aprobó crear en verano de 2024. Su constitución formal fue al inicio de 2026, cuando se completó su tramitación administrativa, aunque la Policía Local ya ha estado poniendo en marcha diferentes acciones.

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Este consejo de seguridad para l’Horta Sud incluye cuatro comisiones de trabajo: emergencias, movilidad, comunicaciones, y procedimientos y protocolos. La primera comisión que ha comenzado a funcionar es la de Emergencias, y el resto se irá constituyendo en las próximas semanas.