La mejora del parque de Buganvillas-Sauces se lleva la gran parte del presupuesto participativo de Godella

La zona Buganvillas-Sauces de Godella ha concentrado gran parte de la inversión de 40.500 euros que el Ayuntamiento de Godella ha destinado a los presupuestos participativos, donde es la ciudadanía, a través ed sus votoas, la que decide a donde van a parar.

El Ayuntamiento de Godella ha dado a conocer los resultados de la Fase 3 de los Presupuestos Participativos 2026, el proceso mediante el cual la ciudadanía ha podido decidir el destino de los 40.000€ reservados para actuaciones de mejora en el municipio.

Tras el periodo de votación, las propuestas que han obtenido un mayor respaldo ciudadano han sido la creación de una zona de sombra en el parque de la zona Buganvillas-Sauces, con un presupuesto estimado de 13.435,88€; la instalación de un parque infantil en la misma zona, valorada en 14.876,9€; y la compra de instrumentos para el Teatro Capitolio, con un coste estimado de 12.260€.

Superada la inversión prevista

La suma de las tres actuaciones asciende a 40.572,83€. Aunque esta cantidad supera en 572,83€ la partida inicial prevista de 40.000€, el Ayuntamiento de Godella asumirá la diferencia para poder ejecutar íntegramente las tres propuestas seleccionadas por la ciudadanía.

Cartel Presupuestos participativos. / A.G.

El alcalde de Godella, Jose María Musoles, ha destacado la importancia de este proceso participativo y el compromiso municipal con las decisiones tomadas por los vecinos. «Los Presupuestos Participativos son una herramienta fundamental para escuchar a la ciudadanía y dar respuesta a sus necesidades e inquietudes. Estamos muy satisfechos con la implicación demostrada en esta edición y, por ello, vamos a hacer realidad las propuestas que han sido elegidas», ha señalado.

En esta última fase del proceso participaron personas mayores de 18 años empadronadas en Godella, que pudieron votar hasta dos propuestas a través del Portal de Participación Ciudadana. Las votaciones se realizaron de forma telemática y mediante un sistema de participación secreta.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Godella reafirma su compromiso con la participación ciudadana, permitiendo que los vecinos formen parte activa de la toma de decisiones sobre las inversiones municipales y contribuyan a la mejora de los espacios y servicios públicos del municipio.