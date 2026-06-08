Nuevo contratiempo para la apertura de la piscina cubierta de Manises

Los vecinos de Manises tendrán que seguir esperando para poder disfrutar de la piscina cubierta. A los contratiempos que han surgido a lo largo del proceso de construcción que lleva en marcha seis años, se suma ahora el recurso presentado por una de las empresas participantes en la adjudicación de la gestión de las instalaciones.

El ayuntamiento ha emitido un comunicado para explicar la situación a la población. En el mismo, asegura que las obras están a punto de finalizar a falta de "algún retoque" y advierte de que "se está tramitando la contratación de la gestión, el suministro y el alquiler del equipamiento destinado al gimnasio".

La zona del gimnasia en una infografía. / A. M.

Procedimiento paralizado

En este sentido, explica que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha paralizado el proceso de adjudicación, mientras se resuelve el recurso de una de las mercantiles. Así, añade que esto conlleva unos plazos que "pueden alargarse en el tiempo", pero confían en que "se resuelva lo más pronto posible". De momento, queda en el aire la fecha de apertura y las condiciones de uso de las instalaciones.

El año pasado, por estas mismas fechas, el peno aprobó la gestión directa de la piscina cubierta para tener la capacidad de reparar desperfectos y realizar los cambios y trabajos oportunos para garantizar un servicio de calidad y con todas las medidas de seguridad. Respecto al personal de gestión del día a día, estaba previsto contratar a una empresa a través de un proceso de licitación, cada cuatro años.

La recreación del aspecto de la piscina cubierta. / A. M.

El consistorio ha invertido más tres millones en la remodelación de las instalaciones, cerradas desde 2020 por el estado en el que se encontraban.

No obstante, los vecinos ya pueden disfrutar de las instalaciones de la piscina de verano que abrieron el pasado domingo, hasta el 4 de septiembre.