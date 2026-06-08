Ofertas de empleo para mayores de 45 años en un municipio de Valencia

Las personas mayores de 45 años en búsqueda activa de empleo tienen una cita el próximo día 9 de junio en el Antic Mercat de Torrent, que acogerá una nueva edición de la Feria de Empleo “Encuentros 45+”. La jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas y ofrecerá espacios de encuentro directo entre candidatos y empresas de diversos sectores.

Organizada por Cámara Valencia con la colaboración de Idea't y el apoyo de diferentes instituciones, la feria se consolida como un referente en la promoción del talento sénior. Bajo el lema “Tu experiencia es el puente hacia nuevas oportunidades”, el evento pretende reconocer el valor de la experiencia profesional y proporcionar recursos prácticos para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

Durante la mañana, los asistentes podrán participar en entrevistas de trabajo con empresas que cuentan con vacantes activas, conocer ofertas de empleo y acceder a herramientas de orientación profesional. Uno de los principales objetivos de la feria es favorecer el contacto directo entre quienes buscan una oportunidad laboral y los responsables de selección de las compañías participantes.

El cartel de Encuentros 45+. / A. T.

Actividades durante la jornada

La programación incluirá también diferentes actividades formativas. A las 10:00 horas tendrá lugar la conferencia “Sin_Vergüenza”, impartida por el conferenciante TEDx Sergio Ayala, quien abordará la importancia de afrontar los cambios profesionales con seguridad, motivación y una actitud positiva.

Posteriormente, Sandra Romero dirigirá el taller “Conecta con tu experiencIA”, una sesión enfocada en cómo aprovechar la experiencia profesional en los procesos de búsqueda de empleo y en la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar currículums, preparar entrevistas y reforzar la estrategia de empleabilidad.

La jornada finalizará con la charla “En busca de talento, ¿qué valoran las empresas?”, en la que varias compañías compartirán su visión sobre las competencias, habilidades y perfiles más demandados actualmente en los procesos de selección.

Participantes y empresas

La feria contará con representación de empresas y entidades vinculadas a ámbitos como la industria, la logística, los servicios empresariales, la atención sociosanitaria, los cuidados, la orientación laboral, la inserción profesional y los recursos humanos, ampliando así las opciones de empleo para los participantes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que este tipo de iniciativas permiten seguir avanzando hacia un mercado laboral más inclusivo. “Torrent vuelve a apostar por el talento y la experiencia de quienes aún tienen mucho que aportar al tejido económico y social. Esta feria es una oportunidad para conectar trayectorias profesionales consolidadas con nuevas posibilidades de empleo”, ha señalado.

Folgado ha insistido además en que los profesionales sénior aportan valores especialmente apreciados por las empresas, como la experiencia, la responsabilidad, la capacidad de adaptación y el compromiso. “Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando acciones que faciliten el encuentro entre el talento y las oportunidades laborales”, ha añadido.

Por su parte, la concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, ha explicado que “Encuentros 45+” refleja el compromiso municipal con el acompañamiento y la orientación de las personas en búsqueda de empleo. Según ha indicado, la iniciativa busca generar conexiones reales con el tejido empresarial y poner en valor el potencial de los profesionales mayores de 45 años.

Asimismo, ha subrayado la importancia de incorporar herramientas innovadoras, como la Inteligencia Artificial aplicada a la búsqueda de empleo, para ayudar a transformar la experiencia acumulada en nuevas oportunidades profesionales.

Con esta nueva edición de “Encuentros 45+”, Torrent refuerza su compromiso con la empleabilidad de los profesionales sénior, promoviendo espacios de encuentro que favorecen la inserción laboral y reconocen el valor de la experiencia como un activo fundamental para el desarrollo económico y social.