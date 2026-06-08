Pactem Nord impulsa la Feriaexpo del emprendimiento en l'Horta Nord

El próximo 13 de junio el municipio de Alboraia acogerá la Feriaexpo del Emprendimiento en l’Horta Nord, una iniciativa impulsada por el Consorcio Pactem Nord con el objetivo de visibilizar y apoyar el talento emprendedor del territorio, fomentar el consumo local y favorecer nuevas oportunidades de negocio en la comarca. En el marco del 25 aniversario de la entidad, con este nuevo evento se pone en valor el trabajo de las personas emprendedoras en la comarca, facilitando un espacio desde el que proyectarse.

La feria se celebrará en el Paseo Aragón, en horario de 11:00 a 20:00 horas, y contará con la participación de 40 expositores y expositoras emprendedoras que dispondrán de punto de venta directo, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios de sectores como comercio, bienestar, imagen personal, creatividad, formación, servicios profesionales y economía de proximidad.

El cartel anunciador. / P. N.

Aniversario

La Feriaexpo del Emprendimiento en l’Horta Nord se enmarca en los actos previsto para conmemorar el 25 aniversario de la entidad y en las acciones que el Consorcio Pactem Nord lleva desarrollando durante todos estos años para promover el desarrollo económico local, apoyar el emprendimiento y fortalecer la cooperación entre administraciones, tejido empresarial y ciudadanía. Evento que cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Alboraya, Labora y el programa Incorpora de la Fundación La Caixa.

Programación

Además del espacio expositivo, la programación incluye diversas actividades dirigidas tanto a personas emprendedoras como a la ciudadanía en general. A las 12:30 horas se celebrará la conferencia motivacional “Emprender con optimismo”, orientada a inspirar y reforzar la actitud positiva ante los retos del emprendimiento.

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar una mesa de “Match para la transmisión de empresas”, un espacio de encuentro promovido por el Punto de Atención al Emprendedor de Pactem Nord, destinado a poner en contacto a personas interesadas en relevar negocios viables con proyectos emprendedores, favoreciendo así la continuidad del tejido empresarial local y el relevo generacional del sector.

La jornada se completará con una zona foodtruck, actividades de dinamización y visitas programadas a los diferentes expositores, configurando un evento abierto, participativo y orientado a reforzar el ecosistema emprendedor de l’Horta Nord.