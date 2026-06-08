Paiporta cierra su primera edición de la Feria del Libro con una gran acogida y un buen nivel de ventas de las librerías locales

Paiporta ha cerrado este domingo su primera edición de la Feria del Libro y ha convertido la Plaza Mayor del municipio en una gran librería al aire libre con cinco casetas ocupadas y una amplia programación formada por una treintena de actividades dirigidas a todas las edades.

Del 5 al 7 de junio, el municipio ha concentrado firmas y presentaciones de libros de más de 20 autoras y autores del ámbito local y nacional, talleres, cuentacuentos, teatro y música en directo, en una cita literaria que ha superado todas las expectativas iniciales en términos de participación y acogida ciudadana.

Impulsar la reconstrucción de Paiporta a través de la cultura

Organizada por el ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura y con la Biblioteca Pública ‘María Moliner Ruiz’ junto a la participación de las librerías locales (Librería La Moixeranga, Papelería Tangram, Papelería Passarella, Bufanúvols Librería y Edicions del Bullent), la Feria del Libro de Paiporta se ha diseñado con la vocación de convertir el municipio en un referente literario de L’Horta Sud para impulsar la reconstrucción social y económica de la localidad con la cultura y los agentes que la promueven, librerías, asociaciones, y entidades, en el centro de esa acción municipal.

“Estamos muy satisfechos con la participación de la ciudadanía en esta Feria del Libro y con esa unión que hemos notado entre librerías, escritoras y escritores y lectores y que es clave para fomentar la reactivación cultural del municipio desde su acceso igualitario”, ha señalado Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta, quien también ha querido agradecer “el esfuerzo, profesionalidad y ayuda mostrada en todo momento por los trabajadores y trabajadoras municipales de la biblioteca pública, por los libreros, editores y autores, para convertir este proyecto en una realidad propia”.

Firmas de libros, talleres y música para todos los públicos

Durante las actividades programadas a lo largo de este fin de semana, la organización estima una asistencia general en torno a las 500 personas en actos como ‘Las Cabinas Literarias’; los talleres infantiles, o los encuentros con autoras y autores. Entre ellos, se han dado cita, Carmen Amoraga, Maxi Roldán, Salvador Enguix, Adrià Espí, Rafa Lahuerta, Alfons Cervera, Juan Francisco Ferrándiz, Ame Soler, Luis del Romero Sánchez-Cutillas o Ana Serrano.

Otra de las actividades más multitudinarias fue el concierto acústico de La Habitación Roja, con la que se cerró esta primera edición de la Feria del Libro y que congregó este domingo en torno a 300 personas en la Plaza Mayor. “Hemos ideado una programación plural, abierta y próxima a los gustos lectores de nuestras vecinas y vecinos, que a su vez nos ha servido para proyectar esa imagen de una Paiporta literaria y asociativa a los visitantes y lectores que se han acercado por primera vez a nuestro municipio”, explica la concejala de Cultura, Esther Torrijos, que ha puesto en valor “el papel de la lectura y de las librerías de proximidad para fortalecer ese hábito lector en los más jóvenes, y para que también participen, conozcan y se sientan parte de esa transformación social a través de la cultura”.

En este sentido, y como parte de la estrategia municipal para el fomento de la lectura, la concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública ‘María Moliner Ruiz’ ha entregado un total de 14 reconocimientos a las Lectoras y Lectores del año 2025, en las categorías Infantil y Adulto, para premiar su constancia lectora. Además, para visibilizar el importante papel de la biblioteca en la accesibilidad y divulgación literaria a la población de Paiporta.

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Los títulos más vendidos durante la feria

En términos de ventas, la valoración ha sido muy positiva conforme a las previsiones iniciales y entre los títulos más vendidos durante las dos jornadas se encuentran ‘Lágrimas de barro’ de Carmen Amoraga y Maxi Roldán; ‘La Lonja de la Seda’ de Juan Francisco Ferrándiz; o ‘La Mala Vida’ de Adrià Espí.