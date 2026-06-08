Paiporta cuenta con un nuevo Espacio Comunitario de Bienestar y Calma para promover la salud emocional de la ciudadanía
El ayuntamiento, con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, ofrecerá sesiones semanales gratuitas
El Ayuntamiento de Paiporta, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, ha puesto en marcha el nuevo Espacio Comunitario de Bienestar y Calma, una iniciativa destinada a fomentar el bienestar emocional de la población mediante prácticas sencillas de respiración consciente, relajación y crecimiento personal.
Este nuevo recurso comunitario nace con el objetivo de crear un espacio abierto, accesible y participativo donde las personas puedan adquirir herramientas para gestionar el estrés, favorecer el autoconocimiento y mejorar su bienestar emocional en el día a día.
La concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, María Jesús López, ha destacado que "después de los retos emocionales que muchas personas han afrontado en los últimos años, es fundamental que las administraciones impulsemos espacios de encuentro, escucha y cuidado emocional. Este proyecto ofrece recursos prácticos y accesibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".
Por su parte, el alcalde de Paiporta ha señalado que "la salud emocional es una parte esencial del bienestar de las personas y de la cohesión social de nuestro municipio. Con iniciativas como esta seguimos reforzando las políticas de proximidad y el acompañamiento a la ciudadanía, promoviendo una comunidad más saludable, resiliente y conectada".
El Espacio Comunitario de Bienestar y Calma cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana y se desarrollará en sesiones semanales gratuitas que tendrán lugar todos los viernes, a partir del 12 de junio, de 9:30 a 10:30 horas en el Espacio Conviu, situado en la calle Mestre Serrano, 23.
Las personas interesadas pueden inscribirse previamente llamando al teléfono 607 581 213 o a través del formulario habilitado por el ayuntamiento en https://www.paiporta.es/benestariclama.
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