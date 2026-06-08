Paiporta lanza Estiu Actiu, la escuela deportiva de verano gratuita para niños con temática de "La Vuelta al Mundo en 80 Deportes"

Un año más, el Ayuntamiento de Paiporta, a través del área de Deportes, ha puesto en marcha Estiu Actiu , la escuela deportiva de verano que ofrece de manera gratuita a las niñas y niños de Paiporta. Las inscripciones ya están abiertas y las familias pueden formalizar su participación hasta el próximo 21 de junio a través de la página web municipal.

Este año, la escuela llega con una propuesta renovada y muy atractiva bajo el lema “La Vuelta al Mundo en 80 Deportes”, una temática que permitirá a los participantes descubrir disciplinas deportivas de todo el planeta mientras disfrutan de un verano lleno de actividad física, diversión y aprendizaje.

Para menores nacidos entre 2011 y 2018

Estiu Actiu está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2018 y se desarrollará de forma gratuita del 29 de junio al 24 de julio en el CEIP l’Horta, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:45 horas.

La concejala de Deportes, Susana Moreno, ha destacado que “Estiu Actiu es una de las actividades más esperadas por muchas familias de Paiporta porque combina deporte, convivencia y valores educativos. Este año queremos que los participantes viajen simbólicamente por el mundo a través del deporte y descubran nuevas disciplinas mientras se divierten y hacen amistades”.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “este programa es una apuesta clara por ofrecer alternativas saludables y educativas durante las vacaciones escolares. El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo personal de los más jóvenes y, al mismo tiempo, facilita la conciliación de muchas familias durante el periodo estival”.

Hábitos saludables

Además de fomentar la actividad física y los hábitos saludables, la Escuela Deportiva de Verano promueve valores como el respeto, el trabajo en equipo, la inclusión y la convivencia, consolidándose como una propuesta de referencia dentro de la oferta de actividades municipales para la infancia y la juventud.