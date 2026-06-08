Paterna reconoce el talento y la excelencia académica de 45 alumnos/as de la ciudad

El Ayuntamiento de Paterna ha celebrado el acto oficial de reconocimiento al alumnado de la ciudad que cursa estudios de Educación Primaria y Secundaria y que también ha sido distinguido con el Premio Extraordinario al Rendimiento Académico durante el curso 2024-2025, concedido por la Generalitat Valenciana.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por el Teniente de Alcalde de Educación, José Manuel Mora, fueron los encargados de entregar los diplomas a los 45 estudiantes galardonados/as en una ceremonia celebrada en el Auditorio Antonio Cabeza. El evento reunió a familiares, docentes y equipos directivos de los centros educativos donde estudia el alumnado premiado.

Durante su intervención, Sagredo ensalzó con orgullo el trabajo y la excelencia académica de los estudiantes distinguidos. En esta línea, el primer edil hizo hincapié en que “los buenos resultados no llegan por casualidad. Llegan gracias a la constancia, al compromiso y a las ganas de aprender y de mejorar cada día. Y eso es precisamente lo que hoy estamos reconociendo junto a vuestras familias”.

Por su parte, el teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora felicitó a los alumnos y alumnas premiados y destacó la relevancia de la educación como pilar fundamental para el desarrollo social, poniendo en valor los principios que transmite a las nuevas generaciones.

Este acto, de carácter emotivo y solemne que viene organizando el consistorio paternero desde hace años, tiene como finalidad reconocer públicamente el esfuerzo del alumnado de Paterna, así como trasladar el orgullo de toda la ciudad hacia estos jóvenes ejemplares.

Los premiados

En esta edición, los estudiantes premiados proceden de diversos centros educativos públicos, concertados y privados del municipio, entre los que se encuentran CEIP El Parque, CEIP Jaime I, CEIP La Font, CEIP Torre de Paterna, Liceo Hispano, Colegio La Salle y EE PP La Salle, IES Henri Matisse, IES Dr. Peset Aleixandre, CEIP Ausiàs March, Colegio Palma, Colegio Santo Tomás de Aquino, Colegio Nuestra Señora del Rosario, Colegio El Armelar y el Complejo Preuniversitario Mas Camarena.

Por último, los alumnos premiados recibirán una fotografía individual en formato A3 con el reconocimiento que además se colocará en alguno de los diferentes mupis (soporte publicitario vertical) que hay repartidos por el municipio próximos a sus respectivos domicilios, con el objetivo de visibilizar el compromiso del Ayuntamiento con la excelencia académica y el talento de su juventud.