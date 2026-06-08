Fiestas
Paterna se vuelca con una emotiva celebración del Corpus Christi
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, participó en la tradicional procesión, que contó con la emblemática representación de la Moma
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha participado en la emotiva festividad del Corpus Christi celebrada ayer tarde en el municipio, que congregó a numerosos vecinos, fieles y autoridades en una jornada marcada por la convivencia entre tradición religiosa y participación popular.
Además, el primer edil y Senador por Valencia ha asistido a la Misa del Corpus celebrada el domingo por la mañana en la Catedral de Valencia.
En la iglesia de San Pedro Apóstol
Tras la celebración de la solemne misa por la tarde en la iglesia de San Pedro Apóstol de Paterna, tuvo lugar la tradicional procesión, que contó con la emblemática representación de la Moma, interpretada por los bailes de las entidades paterneras Grup de Danses Xafarnat y la música de la Colla Gatzara.
Ambas, junto con la gran afluencia de público, acompañaron el recorrido, llenando las principales calles de Paterna de ambiente festivo y de devoción reforzando también el carácter cultural de una celebración arraigada en la ciudad.
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