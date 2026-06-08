Primeras pruebas en la nueva estación ITV de Torrent para reforzar la capacidad de inspección

Avanza la apertura de la nueva estación de ITV de Torrent con las primeras pruebas en las instalaciones provisionales ubicadas en el polígono Mas del Jutge, mientras se construye la definitiva. Esta infraestructura estratégica, impulsada por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación, Industria y Comercio, a través de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL), está destinada a reforzar la red pública de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana y mejorar la atención prestada a la ciudadanía.

La nueva estación contará con dos líneas de inspección para vehículos ligeros y permitirá incrementar la capacidad operativa del servicio en una de las áreas con mayor demanda de inspecciones de la provincia de Valencia, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y acercando el servicio a los usuarios del área metropolitana.

Plan de modernización

Su apertura, que estaba prevista en el mes de enero, se enmarca en el plan de modernización y ampliación de la red de estaciones ITV impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es ofrecer un servicio más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades actuales y futuras del sector de la automoción. El proceso de admisión de solicitudes para la Oferta Pública de Empleo 2026 destinada a cubrir puestos de inspector de ITV, acaba este mismo lunes, con el fin de dotar de personal a esta estación, y a las de Sagunt y Segorbe.

Además de responder al incremento de la demanda de inspecciones, la nueva estación ha sido concebida teniendo en consideración la futura evolución de la normativa europea en materia de inspección técnica de vehículos.

Reforma normativa

En este sentido, su diseño y planificación se han desarrollado atendiendo a la revisión del marco normativo europeo de control técnico actualmente impulsada por las instituciones de la Unión Europea, basada en la actualización del denominado "Roadworthiness Package".

Esta futura reforma normativa implicará previsiblemente la incorporación de nuevos requisitos técnicos y modificaciones en los procedimientos de inspección, así como la adaptación del 'Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV' y de los modelos de informe utilizados durante las inspecciones técnicas.

Por ello, la nueva estación ha sido configurada con criterios de flexibilidad tecnológica y operativa que permitirán afrontar estos cambios con las máximas garantías y minimizando las actuaciones necesarias sobre los sistemas informáticos, los equipos de inspección y los procesos de trabajo.

Además, las instalaciones, los sistemas informáticos y los procedimientos de trabajo de la nueva estación han sido planificados con una visión de futuro, permitiendo que la adaptación a los nuevos requisitos normativos pueda realizarse de forma más ágil y eficiente. Esta estrategia facilitará que las modificaciones necesarias en los programas informáticos, equipos de inspección y procesos operativos sean mínimas, reduciendo los tiempos de implantación y garantizando la continuidad del servicio.

Mejora continua en las ITV

Con esta actuación, la Conselleria de Industria reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio público de ITV, la modernización tecnológica de las estaciones y la anticipación a los futuros retos regulatorios del sector, garantizando un sistema de inspección preparado para las nuevas exigencias en materia de seguridad vial, control medioambiental y digitalización de los procesos de inspección.

Entre las actuaciones desarrolladas para la puesta en marcha de la nueva estación ITV de Torrent figura la configuración, parametrización y verificación de los sistemas informáticos que darán soporte a la actividad inspectora. Estos trabajos incluyen la adaptación de aplicaciones de gestión, la integración con los equipos de inspección y la realización de pruebas funcionales destinadas a garantizar la correcta transmisión, almacenamiento y tratamiento de la información generada durante el proceso de inspección.

Asimismo, se ha llevado a cabo la configuración y validación de los dispositivos móviles utilizados por el personal inspector, verificando las comunicaciones con los servidores corporativos, la sincronización de datos y el correcto funcionamiento de las aplicaciones operativas necesarias para el desarrollo de las inspecciones técnicas.

En materia de equipamiento, se están realizando las correspondientes labores de instalación, conexión, calibración y puesta en servicio de los distintos equipos de inspección, entre los que se encuentran los analizadores de gases, opacímetros, sonómetros, frenómetros, detectores de holguras y demás equipos reglamentarios. Estas actuaciones incluyen la ejecución de pruebas operativas y verificaciones metrológicas destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Nuevos frenómetros MAHA

Entre las mejoras tecnológicas más destacadas incorporadas en la estación se encuentra precisamente la instalación de los nuevos frenómetros MAHA modelo MBT 2250 Eurosystem Nº 5. Este equipamiento permite la realización de las pruebas de frenado en vehículos con tracción total (4x4) sin necesidad de emplear rodillos auxiliares, lo que reduce los tiempos de inspección, mejora la operatividad de la línea y aumenta la eficiencia del proceso inspector, manteniendo en todo momento la fiabilidad y precisión de las mediciones obtenidas.

De forma paralela, se está completando la identificación, etiquetado e inventariado de los equipos y medios materiales de la estación, asegurando su correcta trazabilidad y adecuación a los procedimientos de gestión establecidos por SITVAL.

Las actuaciones también contemplan la adecuación de las instalaciones auxiliares y de los espacios de trabajo, incluyendo la organización de puestos de atención al usuario, áreas técnicas y dependencias destinadas al personal, con el objetivo de optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia operativa de la estación.

Mejora de las condiciones de trabajo

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo del personal inspector, el Departamento de Mantenimiento está desarrollando diversas actuaciones sobre las camillas utilizadas para la inspección en foso de los vehículos.

Entre estas mejoras destaca la modificación de las camillas de inspección mediante la incorporación de ruedas fijas y la instalación de un sistema de guiado específico en el foso de inspección. Esta solución permitirá que las camillas se desplacen de forma controlada a lo largo de todo el recorrido, facilitando el trabajo de los inspectores y eliminando el riesgo de impactos laterales contra las paredes del foso durante las inspecciones.

Una vez finalizadas todas las actuaciones técnicas y organizativas, se llevará a cabo una supervisión integral de las instalaciones, equipos y procedimientos por parte de los responsables de la estación, con el fin de verificar su plena operatividad y garantizar el correcto funcionamiento del servicio desde el primer día.

Todo el proceso de implantación y coordinación se está desarrollando de manera planificada y prioritaria para asegurar que la nueva estación ITV de Torrent pueda iniciar su actividad con las máximas garantías técnicas, operativas y de calidad, reforzando así la capacidad de servicio de la red pública de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana.