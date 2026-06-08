Torrent celebra un Corpus histórico en el 40 aniversario de su Cavalcada

Torrent ha vivido este domingo una de las jornadas más destacadas de su calendario festivo y religioso con la celebración del Corpus Christi, una edición especialmente significativa al conmemorarse el 40 aniversario de la Cavalcada del Corpus, una tradición que durante cuatro décadas ha llenado las calles de la ciudad de cultura popular, simbolismo y devoción gracias al trabajo incansable del Grup de Ball l’Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià.

Desde primera hora de la tarde, numerosos vecinos y visitantes se congregaron en las calles del centro histórico para disfrutar de una Cavalcada que volvió a destacar por su riqueza patrimonial, la participación de decenas de bailarines y personajes tradicionales, y el ambiente festivo que precedió a la Solemne Procesión del Corpus.

La alcaldesa, Amparo Folgado, sobre el tapiz. / A. T.

La celebración de este cuadragésimo aniversario ha estado acompañada durante la semana por la exposición conmemorativa “40 Anys fent Corpus”, instalada en la Sala Cívica de l’Antic Mercat, donde se ha realizado un recorrido por la evolución de la fiesta y por la indumentaria, los personajes y los momentos más representativos de estas cuatro décadas de historia.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “el Corpus forma parte de la esencia de nuestra ciudad y este 40 aniversario nos ha permitido reconocer el esfuerzo de todas las personas que, generación tras generación, han mantenido viva una tradición que une cultura, patrimonio, historia y fe. Torrent se siente orgullosa de su Corpus y del extraordinario trabajo realizado por el Grup de l’Ú i Dos del Llar Antonià”.

Cavalcada

La Cavalcada volvió a desplegar todo su patrimonio festivo con la participación de Les Vetes, Els Arquets, La Magrana, Els Pastorets, Els Nanos, La Moma, La Degollà y Els Cavallets, personajes y danzas tradicionales que constituyen una de las manifestaciones culturales más singulares de la ciudad y que año tras año atraen a un numeroso público.

La Moma durante la procesión. / A. T.

Entre las novedades más destacadas de esta edición ha figurado la incorporación al cortejo de las figuras de los Cuatro Evangelistas, que enriquecen el patrimonio del Corpus torrentino y amplían el valor histórico y simbólico de la celebración.

Asimismo, los asistentes han podido contemplar por primera vez desfilando en una gran celebración festiva a la nueva giganta municipal dedicada a Amparín Miquel, primera Fallera Mayor de Torrent. La figura se ha incorporado al cortejo del Corpus tras no poder estrenarse el pasado 9 d’Octubre debido a la suspensión de la procesión cívica por la lluvia.

Els pastorets, otros de los personajes de la festividad. / A. T.

Tras la Cavalcada, la Solemne Procesión del Corpus recorrió las calles engalanadas de Torrent, acompañada por la alcaldesa Amparo Folgado, el presidente de la Obrería, José Conejeros, el Clavario Mayor, Francisco Ros, y los clavarios. Además, han participado todas las parroquias de Torrent y todos los niños que han tomado la primera comunión en la ciudad. Una vez finalizada la procesión, se ha puesto el punto y final a este año tan especial con un espectáculo pirotécnico realizado por Pirotecnia Cabballer Fireworks Star & Sanmartin.

Los más pequeños, representados en la procesión. / A. T.

Así pues,Torrent ha rendido homenaje a cuarenta años de dedicación, esfuerzo y compromiso con una tradición que constituye una de las principales señas de identidad del municipio. Un legado cultural y festivo que continúa creciendo gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Torrent, las parroquias, las entidades participantes y, especialmente, del Grup de l’Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià, auténtico custodio de una celebración que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de torrentinos.