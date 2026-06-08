Torrent reduce la criminalidad un 3,2% en el primer trimestre de 2026, superando la media nacional

El Ministerio del Interior ha publicado el Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026, cuyos datos oficiales reflejan una evolución positiva de la seguridad en Torrent. Mientras la criminalidad total en España ha aumentado un 1% durante los tres primeros meses del año, en la capital de l’Horta Sud las infracciones penales han descendido un 3,2%, sobre el mismo periodo de 2025.

Las cifras oficiales sitúan a Torrent en una evolución claramente más favorable que la media nacional, consolidando la tendencia positiva observada en los últimos balances, de la ciudad, publicados por el Ministerio del Interior.

Seguridad como prioridad municipal

Desde el Ayuntamiento de Torrent se destaca que estos resultados son fruto de la coordinación permanente entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como del refuerzo de los medios técnicos y humanos destinados a la seguridad ciudadana.

La implantación de la Policía de Barrio, el incremento de los sistemas de videovigilancia, la colaboración entre cuerpos policiales y las campañas de prevención y concienciación continúan siendo algunas de las principales herramientas para seguir mejorando los niveles de seguridad en la ciudad.

Estos resultados vienen a confirmar además las valoraciones realizadas por la Policía Nacional durante la última Junta Local de Seguridad celebrada en Torrent, en la que ya se trasladó la evolución favorable de los principales indicadores de seguridad del municipio y la tendencia positiva que estaba registrando la ciudad en materia de criminalidad.

Con este nuevo balance oficial, Torrent consolida una evolución más favorable que la media nacional y mantiene una tendencia positiva en los principales indicadores de seguridad ciudadana.

Descensos

Uno de los datos más destacados es la reducción de la criminalidad convencional, aquella que engloba los delitos tradicionales que más afectan al día a día de los ciudadanos. En Torrent esta tipología desciende un 2,5%.

Entre los indicadores más significativos destaca la fuerte reducción de los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones, que bajan un 34,8%.

En el caso concreto de los robos con fuerza en viviendas, el descenso alcanza el 32,1%. Se trata de uno de los delitos que mayor preocupación generan entre los vecinos y cuya evolución positiva confirma la eficacia de las medidas de prevención, vigilancia y coordinación policial desarrolladas en la ciudad.

También disminuyen otros delitos patrimoniales como las sustracciones de vehículos, que bajan un 16,7%, así como los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que se reducen un 25%.

Asimismo, el apartado de resto de criminalidad convencional experimenta una reducción del 7%.

Baja la ciberdelincuencia

Otro de los aspectos más relevantes del balance es la evolución de la criminalidad cometida a través de medios digitales. Mientras a nivel nacional la ciberdelincuencia aumenta un 1,2% y las estafas informáticas crecen un 3,9%, Torrent registra una evolución contraria, con una reducción global del 5,6% en los ciberdelitos.

Las estafas informáticas descienden un 4,2%, mientras que el resto de ciberdelitos baja un 15,4%. Estos datos adquieren especial relevancia en un contexto nacional en el que la delincuencia vinculada a internet continúa siendo uno de los principales retos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Mejora de indicadores frente a la tendencia nacional

Los datos publicados por el Ministerio del Interior muestran que Torrent presenta una evolución más favorable que el conjunto de España en varios de los principales indicadores de seguridad.

A nivel nacional, las infracciones penales aumentaron un 1%, durante el primer trimestre de 2026. Por el contrario, en Torrent la criminalidad total descendió un 3,2%. Igualmente, mientras la cibercriminalidad aumentó en España un 1,2%, en la ciudad descendió un 5,6%.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado muy positivamente los datos publicados por el Ministerio del Interior y ha señalado que “los datos oficiales, sostenidos en los últimos trimestres, vuelven a confirmar que Torrent avanza en la buena dirección en materia de seguridad. Mientras la criminalidad total crece en España un 1% el primer trimestre de 2026, nuestra ciudad consigue reducirla un 3,2%, lo que demuestra que el trabajo coordinado entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil está dando resultados”.

Folgado ha destacado especialmente “la importante reducción de los robos en viviendas, con una bajada superior al 32%, un dato especialmente relevante porque hablamos de uno de los delitos que más preocupa a las familias. Seguiremos reforzando la seguridad, la presencia policial en los barrios y las herramientas tecnológicas al servicio de la protección de nuestros vecinos”.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha subrayado que “el balance refleja una mejora significativa en indicadores clave como los robos con fuerza en viviendas, las sustracciones de vehículos, el tráfico de drogas o la ciberdelincuencia. Son datos que responden al esfuerzo y la coordinación diaria de los cuerpos policiales y a la apuesta municipal por una seguridad cercana y preventiva”.

Roca ha añadido que “la reducción de las estafas informáticas y del conjunto de ciberdelitos es especialmente positiva en un momento en el que este tipo de delincuencia sigue creciendo en España. Vamos a continuar impulsando acciones de prevención, formación y sensibilización dirigidas a todos los sectores de la población”.