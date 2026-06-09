Cerca de 800 personas corren en Massanassa por el autismo

Massanassa volvió a convertirse este sábado 6 de junio en el epicentro del atletismo popular con la celebración del 36º Gran Fons de Massanassa, una de las pruebas deportivas más emblemáticas de l'Horta Sud, que reunió a cerca de 800 corredores y corredoras en la prueba absoluta y a entre 400 y 500 participantes en las carreras infantiles.

Club organizador de la carrera. / A.M.

La cita, organizada por la Colla de Córrer El Parotet con la colaboración del Ayuntamiento de Massanassa, transformó las calles del municipio en una auténtica fiesta del deporte, donde la participación, la convivencia y el ambiente familiar fueron los grandes protagonistas.

Super Running | El Gran Fons de Massanassa y Marta Fernández de Castro / David García Sebastiá

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue su carácter solidario. La recaudación obtenida a través de las inscripciones voluntarias se destinará a Mirada Blava, asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con autismo y de sus familias, reforzando así el la responsabilidad social de una prueba que cada año suma más apoyos. Su presidenta, Yolanda López, estuvo presente en Massanassa.

"Representan el espíritu de nuestro pueblo"

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, quiso poner en valor el esfuerzo de todas las personas que hacen posible este evento. «El Gran Fons es uno de los acontecimientos que mejor representan el espíritu de nuestro pueblo. Une deporte, solidaridad y convivencia, y demuestra la enorme capacidad de Massanassa para volcarse con las iniciativas que generan pueblo. Quiero agradecer el trabajo de la Colla de Córrer El Parotet, de las personas voluntarias y de todas las entidades colaboradoras por hacer posible una edición que ha vuelto a ser un éxito», afirmó.

Participantes en el Gran Fons. / A.M.

La jornada también contó con una amplia participación en las pruebas infantiles, consolidando la apuesta del municipio por fomentar el deporte desde edades tempranas y promover hábitos de vida saludables entre la población más joven.

Con esta trigésimo sexta edición, el Gran Fons de Massanassa reafirma su posición como una de las pruebas populares de referencia en la Comunitat Valenciana, combinando competición, participación ciudadana y compromiso social en una misma cita.