Vandalismo
Actos vandálicos en el autobús de Massamagrell: el consistorio pide respeto por los servicios públicos
La Policía Local investiga los daños en el autobús urbano de Massamagrell, donde se han sucedido actos de vandalismo y comportamientos incívicos
Reposacabezas destrozados, suciedad y molestias son los actos vandálicos que se han sucedido en las últimas semanas en el autobús urbano de Massamagrell que han puesto en jaque la convivencia con el resto de pasajeros en este servicio municipal. Los desperfectos también suponen una factura que, previsiblemente, no pagarán los improvisados responsables.
Los supuestos autores de los daños en el vehículo son un grupo de adolescentes, usuarios habituales de la línea que, lejos de respetar lo que es de todos se dedican a romper y causar daños.
Pero no solo eso, sino que, además, se han registrado comportamientos que alteran el normal funcionamiento del servicio, con desplazamientos por el interior del autobús mientras circula, molestias al resto de pasajeros, actitudes poco adecuadas y conductas que ponen a prueba la paciencia de conductores y viajeros por igual.
Investigación
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha trasladado los hechos a la Policía Local, que estudiará las medidas oportunas para identificar a los responsables, depurar responsabilidades y evitar que el autobús siga convirtiéndose en escenario de episodios similares.
Desde el consistorio recuerdan que los espacios y servicios públicos pertenecen a toda la ciudadanía y que su conservación depende, en gran medida, del comportamiento de quienes los utilizan. Porque, aunque algunos parezcan pensar lo contrario, un autobús urbano no es un parque de aventuras.
"Los espacios y servicios públicos son de todos y todas. Respetarlos es una responsabilidad compartida", señalan fuentes municipales.
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