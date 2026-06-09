Adiós al puente militar que permitió unir a las "dos Picanyas" tras la dana

Hoy, 9 de junio de 2026, más de año y medio después de la fatídica dana, los militares han vuelto a Picanya, al barranco del Poyo. Pero a diferencia de la otra vez, no lo han hecho para ayudar a superar la catástrofe de un pueblo sumergido en el barro y aislado, sino para precisamente corroborar quela reconstrucción ya se está completando. El Ministerio de Defensa ha mandado un operativo para desmontar la pasarela militar que permitió unir a las dos Picanyas, separadas por el barranco del Poyo, tras quedar arrasados todos los puentes y pasarelas, excepto el de Primavera, por la gran avenida de agua del 29 de octubre.

Paco Calabuig

Fue el 27 de noviembre cuando este diario informaba de que se abría el puente "'Mabey' " en un tiempo récord, tras una semana y media de intenso trabajo. En los trabajos participaron sesenta militares del Ejército de Tierra, 40 de la Unidad de Tendidos más otros 20 de la Unidad de Transportes. La pasarela, con una longitud de 60,96 metros de distancia y una calzada de cuatro metros de ancho para peatones y vehículos de emergencia, permitió a los vecinos de uno y otro lado del barranco volver a reunirse después de un mes.

Es por eso que este puente se convirtió en todo un símbolo de unión y resiliencia, no solo por que unió al núcleo urbano con el barrio de Vistabella, sino por la comunión que se produjo con los militares que vivieron en Picanya esa semana y media.

Manuela, presidenta del centro de jubilados de Picanya, recuerda que un día que no podía dormir -tras la dana era difícil- decidieron hacer chocolate y buñuelos para los militares. "No sabes como nos lo agradecieron. Pobrecitos , pasaban toda la noche ahí trabajando". También recuerdan como se enteraron de que había una mujer sola viviendo en una casa al lado del barranco y se preocupaban por su salud. "Nos ayudábamos unos a los otros, fue algo muy bonito", recuerda.

Pasarela del Mercat, muy avanzada

Ahora, año y medio después de su montaje, que se produjo tras trabajar 24 horas al día durante semana y media, se ha comenzado el desmontaje que va a ser mucho más rápido.Este proceso se produce ahora, después de que el pasado 4 de mayo se inaugurase las pasarela Maria Cambrils, la primera reconstruida por el Ministerio de Defensa y que ya permite la conexión andando o en bicicleta con el barrio de Vistabella.

Pasarela del Mercat en Picanya. / A.P.

También va muy avanzada la otra pasarela, la del Mercat, que ya cuenta con la calzada en dos colores, que diferencia el carril bici del peatonal, y que es un paso más hacia la ansiada reconstrucción, que comenzó gracias a iniciativas como la de los militares y su pasarela sobre el Poyo, un símbolo que ya formaba parte del día a día de los picanyeros y que hoy han tenido que decir adiós.