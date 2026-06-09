Alfafar construirá dos centros de emergencia con 15 millones de euros para reforzarse ante inundaciones

La Agenda Urbana 2030 de Alfafar contempla la construcción de dos edificios para Centros de Atención a la Emergencia (CAEs) con una inversión de 15 millones de euros, para los que se ha solicitado una ayuda de 9 millones de fondos europeos. Uno de ellos estará ubicado en el barrio Orba y otro en el casco antiguo, actuarán de forma autónoma y tendrán una capacidad para 1.000 personas entre los dos.

Aunque su función principal será para las emergencias en caso de avenidas de agua, también pueden funcionar como refugios climáticos o como centro de acogida en el caso de algún incendio para residentes sin alternativas u otras cuestiones similares, como apunta el alcalde, Juan Ramón Adsuara. Además, mientras no cumpla con este objetivo su uso puede ser polivalente, con actividades culturales, oficinas de la administración, biblioteca, sede de servicios sociales e incluso podrían albergar una oficina de policía de proximidad.

Casco antiguo

Uno de los edificios será de nueva construcción y estará ubicado en el casco antiguo. En este caso, el presupuesto previsto ascienden a más de 8,7 millones de euros. La inversión incluye el nuevo inmueble y la adecuación del entorno directamente vinculado, con el vial de acceso y zona verde perimetral de drenaje.

Se concibe como el centro principal de atención y logística en caso de emergencia y tiene una triple funcionalidad, por una parte el de las emergencias, destinado a la atención ciudadana, punto de información, almacenamiento y distribución de suministros esenciales, además de coordinación del voluntariado y apoyo al Cecopal.

De igual modo, tendrá una función complementaria como refugio climático en olas de calor o lluvias extremas, y otra cotidiana como espacio comunitario y cultural (asociaciones, talleres, actos populares), con diseño flexible para su activación inmediata en caso de alerta.

Barrio Orba

El segundo de ellos requiere una menor invesión porque ya está construido. Se trata del edificio Clara Campoamor en el Barrio Orba y para su rehabilitación se ha previsto un presupuesto de 6,8 millones de euros, que no incluye la segunda planta del inmueble. Como el del casco antiguo, sus funciones serán similares como espacio seguro en proximidad para alertas por inundación, que permitirá reforzar la atención y ofrecer acogida segura a residentes sin alternativas.

Además, posibilitará la continuidad de los servicios públicos en la zona, ya que la Atención a la Ciudadanía (SAC) y la biblioteca, actualmente están ubicados en planta baja y afectados por la dana, ya que se reubicarían a este edificio. También tendrá una doble funcionalidad.

Polémica

Este proyecto ha levantado las críticas de la koordinadora de Kolectivos del Parke porque es donde se ubica el supermercado solidario que abastece a cerca de 300 personas a la semana, según la organización, y que mantiene un pulso con el ayuntamiento que ya ha emitido una orden de desalojo.

En este sentido, ell alcalde, Adsuara, defiende que el uso de este edificio "no es exclusivo de ningún colectivo". "Es un espacio público que se tiene que utilizar según marca la ley", añade y apunta que "las decisiones políticas no van a gustar a todo el mundo". El primer edil insiste en que "queremos que este centro sea para uso y disfrute de los vecinos del barrio Orba y ojalá no se tenga que utilizar nunca como centro de emergencias".

Agenda 2030

Desde el consistorio remarcan que ambos Centros de Atención a la Emergencia son fundamentales para la resiliencia tras la dana, por ello se han presentado a la convocatoria de fondos europeos, que permite una dotación máxima de nueve millones de ayuda financiera con una tasa de cofinanciación del 95% para Alfafar al ser una ciudad intermedia. El resto se sufragará con fondos municipales.

El último pleno aprobó por unanimidad la construcción de estos edificios y el Estudio de inundabilidad, elaborado por Aquatec, con la supervisión de la Oficina Técnica de Urbanismo del ayuntamiento. Todo ello en el marco de la actualización de la Agenda Alfafar 2030 a los hitos indicados en el Convenio suscrito y aprobado con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.