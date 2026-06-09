El Tremolar de Alfafar se viste de fiesta cinco días con homenajes, gastronomía y música

El barrio del Tremolar se prepara para vivir desde mañana, 10 de junio, una nueva edición de sus fiestas, una cita ya consolidada en el calendario festivo de Alfafar que reunirá durante cinco días a vecinos y vecinas en torno a actividades pensadas para todas las edades.

La programación arrancará el miércoles 10 de junio con una masterclass de senior fitness abierta a todo el vecindario, impartida por SUMA Alfafar, seguida de una merienda popular a las 19:30h.

Programación

El jueves 11 estará dedicado especialmente a los más pequeños con una merienda infantil y un taller de reciclaje a las 18:00hH. La jornada continuará con la tradicional cena de sobaquillo a las 21:30H y la actuación musical del dúo La Mafia a las 23:00h.

El viernes 12 tendrá lugar una cena al aire libre a las 21:00h y la actuación del espectáculo “Un beso y una flor”, homenaje a Nino Bravo, con Manu Rodríguez y Els Superson a las 23:00h.

El sábado 13 la programación incluirá una cabalgata por las calles del barrio acompañada por la Agrupación Musical Orba a las 18:30h, el Festival de Paella Valenciana a las 20:30h y una verbena con la orquesta Paradais a las 23:00h.

Las fiestas concluirán el domingo 14 con los actos más tradicionales y religiosos, entre ellos la entrada de la Mare de Déu del Tremolar, la romería por las calles del barrio, la misa de campaña en honor a la Mare de Déu dels Desemparats y el reparto de horchata y rosquilletas.

Fiesta colaborativa

El concejal de Fiestas, Carles Muñoz, ha animado a toda la ciudadanía a participar en las celebraciones: “Las fiestas del Tremolar son un ejemplo de la fuerza y la implicación de nuestros barrios. Gracias al trabajo de la asociación vecinal y de todas las personas que colaboran, podemos disfrutar de una programación diversa que combina tradición, cultura y convivencia”.

Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado el valor social de estas celebraciones: “Las fiestas del Tremolar representan el espíritu que caracteriza a Alfafar. Son días para reencontrarse, fortalecer los lazos vecinales y mantener vivas nuestras tradiciones. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyen a dinamizar nuestros barrios y a construir un municipio más unido y participativo”.