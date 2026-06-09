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El Ayuntamiento de Benetússer desarrollará un manual de respuesta psicosocial para emergencias

La iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento de Benetússer y Psicólogas sin Fronteras desarrollará un manual de respuesta a la salud mental que se integrará en el plan local de emergencias

La mesa de trabajo con Psicólogas Sin Fronteras en Benetússer.

La mesa de trabajo con Psicólogas Sin Fronteras en Benetússer. / A. B.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Benetússer

Un proyecto pionero en España trabaja en la elaboración de un protocolo y una mesa de trabajo permanente de respuesta en materia de salud mental ante emergencias. La iniciativa parte del Ayuntamiento de Benetússer y Psicólogas sin Fronteras, con un presupuesto de 400.000 euros, y permitirá contar con un órgano que se activará ante una situación de emergencia en los primeros momentos.

Este manual de respuesta se incluirá en el plan local de emergencias en el que trabaja el Ayuntamiento y que está previsto que se presente a la ciudadanía después del verano. El protocolo incorporará simulacros con figurantes en coordinación con los que marque el nuevo plan de emergencias local.

Funcionamiento

El protocolo se activará a petición del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) que contará con representación junto con Policía Local, Protección Civil, Centro de Salud, Servicios Sociales o técnicos municipales entre otros. Una vez activado, facilitará el despliegue de psicólogos/as en la población dirigidos por una mesa de trabajo especializada en salud mental que será la encargada de organizar la actuación.

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Para la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, “debemos abordar nuestros protocolos de emergencias no solo desde el plano más físico sino también desde lo social y la atención a las personas en los primeros momentos de la emergencia y para ello, este protocolo será un mecanismo útil para poder actuar en la emergencia psicosocial”.

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