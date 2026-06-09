Burjassot renueva el alumbrado de la Plaza Emilio Castelar con tecnología LED para un ahorro superior al 50 %

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, continúa avanzando en su camino hacia la optimización y la eficiencia energética del alumbrado público con la renovación de los faroles ubicados en la Plaza Emilio Castelar, punto de encuentro de la ciudadanía.

La intervención ha supuesto la instalación de 24 faroles modelo Fernandino con tecnología LED de alta eficiencia, una solución que permite mantener la estética clásica y ornamental del entorno, incorporando al mismo tiempo las prestaciones de la iluminación LED actual.

Iluminación clara

Los nuevos faroles cuentan con una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación clara, uniforme y adecuada para un espacio público de uso ciudadano como es la plaza y, además, contribuye a reforzar la visibilidad, la seguridad y el confort visual de vecinos, vecinas y visitantes, favoreciendo que este espacio continúe siendo un lugar agradable y seguro también al caer la tarde.

Gracias a esta renovación, el Ayuntamiento de Burjassot consigue un ahorro lumínico superior al 50% y una reducción del 100% de la contaminación lumínica, avanzando hacia un modelo de alumbrado público más eficiente, sostenible y respetuoso con el entorno urbano.

El modelo instalado permite combinar diseño tradicional, integración paisajística y eficiencia energética, ofreciendo una solución especialmente adecuada para plazas, cascos urbanos y espacios representativos donde la iluminación debe responder tanto a criterios técnicos como estéticos.

Próximas actuaciones en Nucli Antic

En los próximos meses, el resto de los faroles ornamentales del Nucli Antic, también verán cambiada su fisonomía con los mismos materiales que se han instalado ahora en la Plaza Emilio Castelar, lo que supondrá cambiar los alógenos metálicos actuales por iluminación LED.

De este modo, Burjassot refuerza su compromiso con la mejora continua de sus infraestructuras urbanas, apostando por soluciones de alta eficiencia energética.