El comercio de Alaquàs promueve una jornada de baloncesto para ayudar a la infancia que padece leudistrofia TUBB4A

La asociación de comerciantes de Alaquàs, CAdA, promueve una acción solidaria para ayudar a la infancia que padece leucodistrofia TUBB4A, una enfermedad minoritaria que afecta a 12 personas en toda España, una de ellas el hijo de una socia de la entidad. Para ello, CAdA ha organizado un torneo 3x3 de baloncesto que tendrá lugar el 27 de junio en el pavellón polideportivo Bovalar de Alaquàs.

Esta jornada solidaria, que tiene como objetivo recoger fondos para la Fundación Leudistrofia TUBB4A, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alaquàs, que cede la instalación deportiva, y la colaboración de Caixa Popular, además de las aportaciones de diferentes firmas como Tecni Luispa, Fundación Mapfre, Fundación Mahou y Servalia.

La actividad se desarrollará en el pabellón Bovalar el 27 de junio, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21.30 horas. Se puede participar de forma directa en la competición, planteada para equipos de infantiles y cadetes (entre 12 y 16 años) femeninos y masculinos, que tendrán que apuntarse a través del enlace https://play.fiba3x3.com/events/cd5c12fa-65e9-48bb-a090-db72b1490c1b y pagar 40 euros/equipo.

El cartel anunciador del evento. / Levante-EMV

También se habilitará un dorsal cero para aquellas personas que no puedan participar pero si quieren hacer una aportación a través de https://www.fundaciontubb4a.org/haz-un-donativo/ y finalmente se podrán realizar donativos a través del BIZUM 07200.

Además, la organización ha previsto otras formas de contribuir a la recaudación de fondos ya que se podrán hacer donativos directamente a la Fundación Leudistrofia TUBB4A, obteniendo el correspondiente certificado para la desgravación en la declaración de la Renta, o bien participando en una rifa solidaria, a través de la donación de artículos que se sortearán o de la compra de las papeletas.

“No se destinan suficientes recursos”

“Actualmente no se destinan suficientes fondos para la investigación de esta enfermedad minoritaria que padecen niñas y niños. Por ello, queremos colaborar con esta fundación, que busca fondos para ayudar en la investigación y también apoya a las familias”, explica la presidenta de CAdA, Susana García.

Aunque minoritaria, esta enfermedad no es ajena al comercio de Alaquàs ya que la socia Sandra Martínez Mateos tiene un hijo que es uno de los dos niños de la Comunitat Valenciana que padece la leucodistrofia TUBB4A. De hecho, el año pasado, CAdA ya colaboró en otra acción solidaria relacionada con la venta de un libro.