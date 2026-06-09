Compromís per Torrent denuncia el pago de casi 53.000 euros en facturas "sin contrato" a una empresa de la trama Gürtel

Compromís-Podem-Esquerra Unida de Torrent denuncia que el gobierno municipal (PP-Vox) "ha vuelto a llevar al pleno la validación de dos facturas de la empresa Becsa, por compras efectuadas en el Consell Agrari", "condenada en el pasado por el caso Gürtel, concretamente en una pieza por financiación ilegal del PP, y vinculada a procesos judiciales por corrupción en diferentes tramas en Castelló, cuando presidía la Diputación Carlos Fabra".

Según señalan desde la formación, "esta situación no es nueva, de hecho en el último año se han materializado varias compras con esta empresa". El conjunto de compras a Becsa desde junio de 2025 se eleva a 52.818’90 euros, "completando una serie de facturas que, por su volumen total, tendrían que haber sido objeto de contratación en las Mesas Municipales que convoca el gobierno de Torrent", advierten.

“La realidad, es que el gobierno municipal efectúa compras a esta empresa a dedo, y después lleva sus facturas al pleno municipal para reconocerlas extrajudicialmente”, explica el portavoz del grupo municipal de Compromís-Podem-EUPV, Xavier Martí.

Voto en contra

Ante esta situación, Martí, expresó durante su intervención en el pleno que su grupo "no votaría nunca a favor de validar facturas presentadas sin contrato por empresas vinculadas a tramas corruptas", y de hecho votó en contra de su reconocimiento, explicando que "existen otras empresas que suministran los mismos materiales y a las cuales no se les tiene en cuenta en el momento de solicitar sus servicios y productos". El resto de grupos municipales del consistorio votaron a favor de validar estas compras.

Además, Martí señala que Becsa "no incluye ningún criterio de sostenibilidad medio ambiental en sus productos (mezclas bituminosas para reparar vías públicas y caminos), mientras que otras empresas sí incluyen procesos y materiales que incluyen sellos de calidad medio ambiental".

Además reclamó nuevamente que los grupos municipales de la oposición vuelvan a formar parte de las mesas de contratación "para poder efectuar su tarea de fiscalización sobre los procesos de contratación que efectúa el gobierno municipal, atendiendo al hecho que desde agosto de 2024 el único grupo político que forma parte de las Mesas de Contratación Municipal es el Partido Popular por decisión de la alcaldesa Amparo Folgado".

Compras del Consell Agrari

Preguntado al equipo de gobierno, las fuentes consultadas señalan que la empresa Becsa "lleva el contrato de mantenimiento de vías públicas desde que era alcalde el socialista Jesús Ros y cuando Compromís era su socio de gobierno".

En esta línea, afirman que el Consell Agrari realiza estas compras a al empresa desde el principio, ya que está ubicada en una población cercana y "resulta más cómodo para recoger el material". No obstante, durante el pleno, el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, sugirió al portavoz de Compromís que aportar nombres de otras empresas del mismo sector que puedan suministrar el material que les sirve.