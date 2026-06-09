El IES Puçol elimina nidos y desinfecta las aulas de ácaros de ave

El IES Puçol está trabajando intensamente para eliminar los ácaros de ave que obligaron el viernes a trasladar al alumnado de 1º de la ESO A a una clase de Bachiller, al detectar con un microscopio, la presencia de estos "huéspedes" en la piel de algunos menores. Según indican desde la dirección del centro, "se ha intervenido para solucionar este problema durante los meses de mayo y junio, cosa que atestiguan las operaciones de mantenimiento que han sido ejecutadas regularmente en el centro, eliminando los nidos y desinfectando las zonas en cada momento en que ha sido detectado el problema y no como una intervención casual".

En concreto, según apuntan las mismas fuentes, se realizaron actuaciones el 13 de mayo, de eliminación de nidos y desinfección de zonas, y la más reciente del 3 de junio, en el aula en cuestión de 1.º ESO A.

Además, este mismo viernes 5 de junio, en que se tuvo conocimiento que este problema persistía en el aula de 1.º ESO A, la dirección del centro, tal y como informó este diario, procedió a trasladar el alumnado a una aula segura a Bachillerato y desde la Secretaría se contactó inmediatamente con la empresa que realiza el mantenimiento anual de plagas, enviando toda la información y fotos disponibles hasta ahora.

Por falta de hidratación

En cuanto a la alumna que se desmayó el pasado miércoles, la dirección niega que se debiera al excesivo calor, sino a patologías previas, pese a que los profesores asegurasen a este diario que acudían con termómetro a las aulas tras superarse en ocasiones los 27 grados. "Es totalmente incierto que el hecho referido sea por el excesivo calor que afecta directamente la salud del alumnado. La dirección del centro acudió a la llamada de un profesor por el desmayo de una alumna, que se encontraba con las piernas en alto y atendida inicialmente por la tutora. La tutora es conocedora que alguna vez (y así lo ha corroborado la familia) tiene episodios de este tipo. La alumna no llevaba agua ni había bebido durante la mañana, por lo cual se procedió a hidratarla. Además, remitía mal de estómago", aclaran desde el equipo directivo.

Germán Caballero

Desde la dirección quieren destacar la labor de los y las excelentes profesionales, "que cada día nos esforzamos a trabajar por un centro mejor y una enseñanza de calidad. Esto lo atestiguan los diferentes proyectos, trabajos e iniciativas que implican la totalidad de los departamentos didácticos y que nacen de la necesidad de un Claustro cualificado, implicado y motivado a superarse día a día".

Además, añaden que la política educativa de la IES Puçol "ha tenido y tendrá siempre como centro el alumnado, el aprendizaje y el bienestar", en un contexto como el actual, "en el que reivindicamos unas infraestructuras dignas, seguras y adaptadas con un presupuesto cada vez más recortado y con una burocracia que mengua la capacidad de actuación del equipo directivo".