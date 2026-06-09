Fundación Naturgy impulsa la recuperación ambiental tras la dana con más de 200 voluntarios en l'Horta Sud

Más de 200 voluntarios han participado en un programa de recuperación ambiental en diferentes municipios de l’Horta Sud afectados por la dana de 2024. La iniciativa, impulsada por Fundación Naturgy en el marco del programa ‘Sumando Energías por Valencia’, ha permitido actuar en cerca de dos hectáreas de espacios naturales dañados, con trabajos de limpieza, acondicionamiento del terreno y plantación de especies autóctonas.

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de seis jornadas en Torrent, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Paiporta y Alcàsser, en colaboración con los respectivos ayuntamientos. El objetivo ha sido contribuir a la recuperación de zonas degradadas tras las inundaciones y reforzar la resiliencia de estos entornos ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Durante las intervenciones, el voluntariado ha retirado alrededor de 1.500 kilos de residuos acumulados en espacios verdes y áreas naturales afectadas. Además, se han realizado plantaciones de especies como pinos, carrascas, romero y lirios, con el fin de recuperar la cubierta vegetal y favorecer la regeneración del suelo.

Recuperación ambiental

La actuación pone de relieve que, meses después de la dana, la recuperación ambiental continúa siendo una tarea pendiente en numerosos puntos de la comarca. La acumulación de restos, la pérdida de vegetación y la alteración del terreno evidencian el impacto que estos fenómenos extremos tienen sobre el territorio y la necesidad de respuestas coordinadas entre entidades, administraciones y ciudadanía.

El programa ha contado con la colaboración de Belong to Sea y la ejecución técnica de la entidad local Natura y Cultura. Además de los trabajos directos sobre el terreno, las jornadas han incorporado actividades de sensibilización ambiental para explicar el papel de la vegetación en la protección del suelo y en la gestión del agua.

Limpieza en Massanassa. / Naturgy

Estas sesiones han servido para abordar cuestiones como la escorrentía, la pérdida de suelo fértil y la importancia de mantener espacios verdes capaces de absorber y retener agua en episodios de lluvias intensas. La educación ambiental se ha convertido así en una parte esencial del proyecto, no solo para reparar los daños visibles, sino también para preparar mejor el territorio frente al cambio climático.

Mayor concienciación

La directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, Ester Sevilla, ha destacado que el programa busca “contribuir a la recuperación de los entornos afectados y, al mismo tiempo, fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno”. Sevilla ha subrayado que “el voluntariado es una herramienta clave para implicar a las personas en la transición hacia un modelo más sostenible y resiliente”.

También los participantes han puesto en valor la dimensión humana de estas acciones. El voluntario de Fundación Naturgy Javier Fons ha señalado que “el voluntariado ambiental deja una huella que va mucho más allá de la acción: se queda en el corazón de quienes participan y transforma, paso a paso, cada rincón del entorno que cuidamos juntos”.

El programa

El programa ‘Sumando Energías por Valencia’ forma parte de un plan de actuación destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la dana en la Comunitat Valenciana. Dentro de sus líneas de trabajo, el voluntariado ambiental pretende impulsar la restauración de espacios naturales degradados, promover la participación ciudadana y generar conciencia sobre la adaptación del territorio a fenómenos climáticos cada vez más intensos.

Con esta iniciativa, Fundación Naturgy refuerza su compromiso con las personas y con el entorno, en una comarca donde la reconstrucción tras la DANA no solo pasa por reparar infraestructuras, sino también por recuperar barrancos, zonas verdes, suelos y paisajes que forman parte de la vida cotidiana de los municipios afectados.