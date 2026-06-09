La iniciativa 'Horta Sud Neta, Verda i Viva' arranca en Sedaví para limpiar residuos de la dana

Sedaví acogió este domingo, 7 de junio, la primera jornada del ciclo ‘Horta Sud Neta, Verda i Viva’, una iniciativa impulsada por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) para actuar en municipios de la comarca afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. La cita combinó limpieza, conciencia ambiental y actividades culturales bajo un mensaje claro: “No és el meu fem, però és el meu poble”.

La actuación se centró en los márgenes del carril bici de la Avenida del País Valencià, en el tramo comprendido entre la calle Mestre Serrano y el IES Sedaví. Desde las 8.30 horas, una docena de voluntarios procedentes de los CLER de Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar-Parque Alcosa, Massanassa, Catarroja y Albal, junto a una vecina que se sumó de forma espontánea, participaron en la recogida de residuos.

Restos de la riada

La jornada permitió comprobar, según los organizadores, una doble problemática ambiental. Por un lado, la presencia de basura habitual en los márgenes urbanos, como latas, papeles o excrementos de perro.

Jornada del ciclo «Horta Sud Neta, Verda i Viva», celebrada en Sedaví. / Cler

Por otro, restos vinculados a la riada que permanecían enterrados o semiocultos en el terreno: herramientas eléctricas, una máscara de submarinismo, una matrícula, una bota de goma y fragmentos de carrocería, entre otros objetos arrastrados por el agua.

Numerosos residuos

Desde los CLER alertan de que estos residuos no solo afean el entorno, sino que pueden contener plásticos, metales y materiales contaminantes que permanecen en el suelo meses después de la barrancada. La imagen de bolsas llenas de restos, botas embarradas y piezas deterioradas sirvió para mostrar que la recuperación del territorio tras la DANA continúa más allá de las tareas urgentes de emergencia.

La limpieza formó parte de una programación más amplia desarrollada en la plaza Jaume I, donde entre las 11.00 y las 13.00 horas se celebraron actividades culturales y educativas. El programa incluyó un concierto de Voices of Africa, el taller de títeres ‘El viaje de la anguila Marila’, de Rosa Mas, la presentación de las biciCLERtas, impulsadas con la colaboración de Soterranya, y una charla sobre los impactos de la fotovoltaica en zonas inundables. También participó la Asociación de damnificados y víctimas de la dana.

Próximas citas en Catarroja y Paiporta

El ciclo está organizado por los CLER, junto a Música pel Clima y Cor de Terra, con el apoyo de la Fundació Horta Sud y la colaboración del Ayuntamiento de Sedaví. Bajo el lema “Netegem, regenerem i donem vida al nostre territori”, la iniciativa busca unir acción vecinal, memoria de la dana y regeneración ambiental en la comarca. Las próximas citas del ciclo están previstas en Catarroja y Paiporta de cara al mes de septiembre.