Meliana impulsa un sistema pionero de reciclaje con IA y bonos descuento para el comercio local

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha respaldado en Meliana la implantación de un sistema avanzado de reciclaje de residuos que combina inteligencia artificial y tecnologías de monitorización con incentivos para la ciudadanía mediante bonos descuento canjeables en el comercio local.

Este modelo, pionero en la Comunitat Valenciana, ha permitido aumentar un 28 % la recogida de vidrio y un 17 % la de envases ligeros, según ha explicado el director general de Innovación, Juan José Cortés, tras reunirse con la alcaldesa de esta localidad, Trini Montañapara conocer con más detalle los resultados de este proyecto.

"Meliana demuestra que la innovación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar los servicios públicos y generar valor para la ciudadanía. Nuestro objetivo es impulsar proyectos capaces de convertir los municipios en laboratorios de innovación donde las nuevas tecnologías se traduzcan en soluciones concretas para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de vida", ha señalado Cortés.

Visita del director general de Innovación a Meliana. Juan José Cortés. / GVA

Con un apoyo de 75.000 euros, la iniciativa del Ayuntamiento de Meliana se enmarca en Territorios Innovadores, un programa de la Conselleria de Innovación cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de soluciones de I+D+i con impacto en los pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana.

Identificadores de usuarios

El respaldo de la Generalitat ha permitido ampliar este sistema de reciclaje con el despliegue de 35 nuevos dispositivos RecySmart, que identifican tanto a la persona usuaria como el tipo de residuos que deposita. Asimismo, se han instalado 68 sensores ultrasónicos para monitorizar en tiempo real el nivel de los contenedores, prevenir desbordamientos y optimizar las rutas de recogida.

El sistema, ha explicado Cortés, ofrece una trazabilidad completa del reciclaje y permite gestionar incidencias mediante una plataforma digital que integra los contenedores en un mapa interactivo y proporciona información en tiempo real sobre alertas de incendio, nivel de batería, estado de llenado y tendencias de uso.

Incentivos que apoyan el comercio local

El plan impulsado por Meliana se complementa con un programa de incentivos a la ciudadanía para fomentar el reciclaje y la correcta separación de residuos, al tiempo que apoya al comercio local. Así, el Ayuntamiento ha premiado a los vecinos y vecinas comprometidos con el medio ambiente con más de un millar de bonos descuento canjeables en los establecimientos del municipio.

Los resultados de este sistema pionero no solo confirman un incremento sustancial en el volumen de residuos recogidos, con más de 500.000 envases separados correctamente, sino también una mejora de la calidad del material recuperado, lo que reduce los costes de gestión e incide directamente en su posterior aprovechamiento.

La alcaldesa de Meliana, Trini Montaña, ha destacado que el éxito de esta iniciativa ha sido posible gracias a la implicación de la ciudadanía, que ha respondido de forma muy positiva a la implantación del sistema RecySmart y ha contribuido a consolidar un modelo de reciclaje más eficiente y sostenible.

Montaña ha recordado que este municipio de l'Horta Nord es el primero de la Comunitat Valenciana que ha implantado esta solución en todo su término municipal, una iniciativa alineada con la normativa europea vigente y que sienta las bases para la futura implantación de sistemas de pago por generación.

Territorios Innovadores es un programa de la Dirección General de Innovación dirigido a entidades locales cuyo objetivo es impulsar proyectos de I+D+i en los municipios de la Comunitat Valenciana. Los fondos se distribuyen por tramos, en función de la población de las localidades participantes, con el propósito de garantizar un acceso equilibrado entre municipios pequeños, medianos y grandes.