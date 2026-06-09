La riqueza cultural de Venezuela se exhibe en Torrent con la celebración de San Juan Bautista

La Plaza América de Torrent acogerá el próximo día 20 de junio una de las manifestaciones religiosas y culturales más emblemáticas de Venezuela coincidiendo con la celebración de la festividad de San Juan Bautista, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, a través del Comité Intercultural.

La jornada permitirá acercar a la ciudadanía torrentina una tradición con más de cuatro siglos de historia, profundamente arraigada en diversas regiones venezolanas y especialmente vinculada a las comunidades afrovenezolanas de la costa de Aragua. La celebración combinará elementos religiosos, culturales y festivos, convirtiéndose en un espacio de encuentro, convivencia e intercambio cultural abierto a todos los vecinos.

La actividad se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Comité Intercultural de Torrent para favorecer la integración, el conocimiento mutuo y la participación activa de las diferentes comunidades que conviven en la ciudad.

Uno de los actos organizados por la comunidad venezolana. / A. T.

Una tradición de fe, identidad y cultura popular

Durante la jornada del día 20 se desarrollarán distintos actos en honor al santo, entre ellos la celebración religiosa, la procesión de la imagen y diversas manifestaciones musicales y culturales tradicionales.

Uno de los elementos más característicos de esta festividad es la presencia de los tambores afrovenezolanos, considerados el corazón de la celebración. Instrumentos como el cumaco, las tamboritas, las maracas o el güiro acompañan los cantos y bailes tradicionales que forman parte del patrimonio cultural venezolano.

Asimismo, la imagen de San Juan Niño, vestida tradicionalmente con túnicas, flores y adornos simbólicos, protagonizará la procesión y los actos de devoción popular. Los colores rojo y blanco, presentes en la indumentaria y las banderas, representan respectivamente la alegría, la fuerza y la herencia afrovenezolana, así como la paz, la espiritualidad y la fe.

Jornada informativa para acercar la tradición

La programación comenzó el pasado sábado, 6 de junio, con una jornada informativa celebrada en la Casa de la Dona, donde decenas de asistentes pudieron conocer en profundidad el origen, la historia y los elementos más representativos de la festividad de San Juan Bautista.

Durante el encuentro se ofreció una completa explicación sobre la figura de San Juan Bautista, la llegada de esta devoción a Venezuela y su evolución hasta convertirse en una de las expresiones culturales más arraigadas en distintas regiones de Venezuela. Los participantes pudieron conocer el simbolismo de la imagen de San Juan Niño y de los elementos tradicionales que acompañan la celebración.

El cartel anunciador de la jornada. / A. T.

La sesión también permitió profundizar en algunos de los aspectos más singulares de esta tradición, como el denominado «Desembarque de San Juan», las promesas y ofrendas realizadas por los devotos, la religiosidad popular asociada al santo y el importante papel que desempeñan la música y la percusión dentro de la celebración. Los asistentes conocieron el papel fundamental de la percusión tradicional y de la música como elementos centrales de la celebración.

Asimismo, se abordó el valor de los cantos tradicionales, los bailes y las banderas que acompañan las procesiones, así como la transmisión generacional de una tradición que continúa viva gracias al compromiso de familias, cofradías y comunidades devotas. La jornada concluyó convirtiéndose en un espacio de aprendizaje, encuentro y convivencia que se convirtió en una oportunidad para descubrir y comprender una tradición profundamente arraigada en la comunidad venezolana

Torrent, ejemplo de convivencia intercultural

La celebración supone una nueva oportunidad para visibilizar la riqueza cultural que aportan las distintas comunidades residentes en Torrent y reforzar los valores de respeto, integración y convivencia que caracterizan a la ciudad.

Desde la organización se anima a todos los vecinos de Torrent y municipios cercanos a participar en esta jornada festiva, cultural y religiosa que permitirá conocer de primera mano una de las tradiciones más representativas de Venezuela.

Con esta iniciativa, Torrent continúa consolidándose como una ciudad comprometida con la convivencia intercultural, el respeto a la diversidad y la participación de todas las comunidades que forman parte de la vida social y cultural del municipio.