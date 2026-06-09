Robo frustrado en Paterna: cámaras y 25 agentes permiten detener a tres sospechosos

Las cámaras de videovigilancia de Paterna han vuelto a ser decisivas para la prevención de actos delictivos. Gracias a este sistema municipal, la Policía Local ha detenido a tres hombres como presuntos autores de robo con fuerza, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia tras ser sorprendidos mientras sustraían el catalizador de un vehículo estacionado en la calle Benimar de la ciudad.

Fueron las cámaras las que detectaron la entrada en el término municipal de un vehículo cuyos ocupantes estaban siendo investigados por su presunta implicación en robos cometidos en distintos puntos de la provincia de Valencia.

Tras esta alerta entraron en juego los efectivos. La Policía Local activó de inmediato un dispositivo especial de cierre perimetral tipo “jaula”, movilizando a un total de 25 agentes de los turnos de mañana y tarde con el objetivo de controlar los accesos a la zona y evitar la huida de los sospechosos.

Persecución por las calles

Durante el operativo, los presuntos autores fueron sorprendidos mientras robaban el catalizador de un vehículo estacionado en la calle Benimar. Al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a pie en tres direcciones distintas, dando lugar a varias persecuciones simultáneas por diferentes puntos del municipio.

Finalmente, los agentes lograron interceptarlos en la calle Mediterráneo, la carretera N-220 y la calle Ciudad de Sevilla, culminando con éxito una actuación que permitió detener a la totalidad de los integrantes del grupo.

La colaboración ciudadana también resultó fundamental para el desarrollo del operativo, ya que la información facilitada por vecinos y vecinas de la zona contribuyó a localizar a los sospechosos durante su huida y facilitó la actuación policial hasta completar las detenciones.

Rapidez y eficacia

La Teniente Alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que “la combinación de una Policía Local altamente preparada, una de las redes de videovigilancia más avanzadas de la Comunitat Valenciana y la colaboración vecinal nos permite actuar con mayor rapidez y eficacia frente a la delincuencia y seguir mejorando la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.

En este sentido, Campos también ha querido agradecer “la implicación de la ciudadanía, que en este caso volvió a ser decisiva para localizar y detener a todos los integrantes de este grupo delictivo”.

Por su parte, el Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre, ha destacado que “la rápida detección del vehículo a través del sistema de videovigilancia permitió anticipar la respuesta policial y activar un dispositivo coordinado que resultó determinante para impedir la huida de los autores y proceder a su detención”.

Asimismo, Mestre ha puesto en valor “la profesionalidad, preparación y compromiso de los agentes participantes, que actuaron con rapidez y eficacia ante una situación compleja que obligó a desplegar varias persecuciones simultáneas en distintos puntos del municipio”.