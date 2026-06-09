El XV Campeonato Autonómico Open Máster de Verano en Sedaví bate récords con 901 nadadores

Sedaví se convertirá los días 13 y 14 de junio en el epicentro de la natación máster española con la celebración del XV Campeonato Autonómico Open Máster de Verano en piscina de 50 metros, una competición que ha batido todos los récords de participación y que se consolida como la más multitudinaria de su categoría a nivel nacional.

Un total de 901 nadadores y nadadoras de 45 clubes participarán en esta edición, una cifra que sitúa al campeonato valenciano por delante de otras grandes citas autonómicas como las de Madrid, con 804 participantes, o Cataluña, con 586.

Sesiones ininterrumpidas

La competición se disputará en formato non-stop, con sesiones ininterrumpidas tanto el sábado como el domingo a partir de las 9:30 horas, convirtiendo a Sedaví en el centro de atención de la natación máster durante todo el fin de semana.

Entre los participantes destaca la presencia de la olímpica y vecina de Sedaví Rocío Ruiz, así como del olímpico Enrique Melo y de las nadadoras paralímpicas Eva Coronado y Leyre Ortí. Además, la cita contará con la participación de 13 plusmarquistas nacionales, lo que refuerza el elevado nivel deportivo del campeonato.

La competición será también un ejemplo de la vitalidad y el crecimiento de la natación máster, con deportistas de todas las edades. Entre los participantes más veteranos destacan Miguel Vidal, de 84 años y miembro del club Barracudas Torrent, y Carmen Valdés, de 79 años, del club Arena Alicante.

Los clubes

En cuanto a la representación por clubes, la Universidad Politécnica de Valencia encabeza la clasificación con 100 participantes, seguida del Mediterráneo Valencia con 81, el Club Valenciano de Natación con 74 y el Castalia Castellón con 52 inscritos.

El evento refuerza el posicionamiento de Sedaví como sede de grandes acontecimientos deportivos y confirma el excelente momento que vive la natación máster en la Comunitat Valenciana, líder estatal en participación con 901 deportistas inscritos.

Durante dos días, la piscina municipal de Sedaví reunirá a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional en una cita que combinará deporte, convivencia y superación personal, convirtiendo al municipio en un referente de la natación máster en España.

Un "orgullo"

"Es un orgullo para Sedaví acoger una competición de estas características y convertirnos, durante un fin de semana, en el punto de encuentro de cientos de deportistas llegados de toda España. Este campeonato demuestra la capacidad de nuestro municipio y del Club de Natación València Màsters de Sedaví para albergar eventos deportivos de primer nivel", ha destacado el alcalde de Sedaví, Jose Cabanes.