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Silla y Beniparrell conectadas por una nueva vía ciclopeatonal más segura y sostenible

La nueva vía ciclopeatonal, con una inversión de 400.000 euros, mejora la seguridad y la accesibilidad entre ambos municipios valencianos.

Un tramo de la vía ciclopeatonal que une Silla y Beniparrell.

Un tramo de la vía ciclopeatonal que une Silla y Beniparrell. / A. S.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Silla

Una nueva vía ciclopeatonal une Silla y Beniparrell de una manera más segura, accesible y sostenible. El carril discurre por el Camí Vell de Beniparrell y ha contado con una inversión de 400.000 euros, con una subvención de la Diputación de Valencia.

"Han sido años de trabajo con el Ayuntamiento de Beniparrell y la Diputación", explica el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá. El primer edil destaca que "continuamos impulsando infraestructuras que fomentan una movilidad más sostenible en nuestro municipio".

Otro de los tramos del recorrido.

Otro de los tramos del recorrido. / A. S.

La nueva vía ciclopeatonal aumenta la seguridad en los desplazamientos de un municipio a otro, se han ampliado los espacios para peatones y bicicletas, se ha instalado nuevo alumbrado y señalización y, al mismo tiempo, se han incrementado las zonas verdes en Silla, con la plantación de cerca de un centenar de árboles en todo el recorrido, como destaca el primer edil, que "darán sombra en los meses de más calor".

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"Hemos creado un entorno más amable y accesible, con un pueblo más seguro y mejor conectado", concluye Zaragozá.

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