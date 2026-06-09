Torrent acoge una feria de empleo para mayores de 45 años con 104 ofertas y 359 inscritos

Más de 100 ofertas de empleo para mayores de 45 años con medio millar de candidaturas han coincidido en la Feria de Empleo “Encuentros 45+” en el Antic Mercat de Torrent este martes. La iniciativa, impulsada por Cámara Valencia con la colaboración de Idea't y el Ayuntamiento de Torrent, con la financiación del Fondo Social Europeo y la Diputación de Valencia, ha convertido a la ciudad en punto de encuentro entre empresas y profesionales.

La jornada ha reunido a 359 personas inscritas previamente a través de la plataforma habilitada para el evento, generando además un total de 509 candidaturas para las 104 ofertas de empleo presentadas por las 20 empresas y entidades participantes.

El acto inaugural ha contado con la participación de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; la concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas; la directora de Formación y Empleo de Cámara Valencia, Inmaculada Carbonell; así como representantes de Labora, empresas colaboradoras, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal.

La intervención de la alcaldesa, Amparo Folgado, en la jornada. / A. T.

Bajo el lema “Tu experiencia es el puente hacia nuevas oportunidades”, la feria ha vuelto a reivindicar el valor del talento sénior y la experiencia profesional como elementos clave para las empresas en un mercado laboral en constante transformación.

Un espacio para conectar experiencia y oportunidades

Durante toda la mañana, los asistentes han podido participar en entrevistas de trabajo, conocer ofertas de empleo activas, establecer contactos con responsables de recursos humanos y asistir a diferentes actividades orientadas a mejorar su empleabilidad.

La programación ha incluido la conferencia motivacional “SIN_VERGÜENZA”, impartida por el conferenciante TEDx Sergio Ayala; el taller “Conecta con tu experiencIA”, a cargo de Sandra Romero, centrado en el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la búsqueda de empleo; y las charlas “En busca de talento, ¿qué valoran las empresas?”, donde distintas compañías han compartido las competencias y perfiles más demandados actualmente.

Las empresas participantes han representado sectores tan diversos como la industria, la logística, los servicios empresariales, la atención sociosanitaria, los cuidados, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento, la selección de personal o la organización de eventos, facilitando un amplio abanico de oportunidades laborales para los asistentes.

Compromiso con el empleo y el talento sénior

Durante la apertura de la jornada, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó la importancia de seguir generando espacios que permitan conectar experiencia y empleo, “esta feria demuestra que la experiencia sigue siendo uno de los grandes valores del mercado laboral. Las personas mayores de 45 años aportan conocimiento, responsabilidad, capacidad de adaptación y una fortaleza construida a lo largo de toda una trayectoria profesional”.

Ha añadido que “la experiencia profesional acumulada durante años se traduce en algo muy valioso: resistencia para superar las dificultades, resiliencia para reinventarse cuando es necesario y experiencia para afrontar cada desafío con conocimiento y criterio. Son cualidades que siguen marcando la diferencia.”

Idea't informa a los candidatos. / A. T.

Folgado señaló además que iniciativas como esta ayudan a derribar barreras y a generar nuevas oportunidades para quienes desean reincorporarse al mercado laboral o iniciar una nueva etapa profesional, “la experiencia no es un límite, sino una fortaleza. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que ese talento encuentre oportunidades reales y para que ninguna persona quede atrás en un mercado laboral cada vez más exigente y cambiante”.

La alcaldesa quiso además agradecer la implicación de Cámara Valencia, Idea't y las empresas participantes y todas las personas que han tomado parte en esta jornada.

Por su parte, la concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, puso el foco en el componente humano de la iniciativa y en el valor que aporta la experiencia profesional acumulada por los participantes, “detrás de cada currículum hay una historia de esfuerzo, trabajo, sacrificio y aprendizaje que merece ser escuchada y valorada. Esta feria nace precisamente para poner en contacto ese talento con empresas que saben reconocerlo”.

Fas destacó asimismo la elevada participación registrada y la implicación del tejido empresarial, “las cifras de esta edición reflejan el interés que despierta esta iniciativa y demuestran que existen empresas que siguen apostando por el compromiso, la experiencia y la capacidad de adaptación que aportan los profesionales mayores de 45 años”.

Una apuesta por un mercado laboral más inclusivo

La directora de Formación y Empleo de Cámara Valencia, Inmaculada Carbonell, destacó durante la inauguración que el encuentro constituye una muestra del compromiso conjunto de instituciones y empresas para impulsar oportunidades reales de empleo para los profesionales sénior.

Carbonell añadió que “los datos de participación de esta edición no son solo cifras; reflejan una realidad muy importante: el enorme valor, la experiencia y el potencial que aportan los profesionales mayores de 45 años. Desde Cámara Valencia seguiremos impulsando oportunidades reales de empleo que permitan poner en valor ese talento.”

Carbonell subrayó además que encuentros como este contribuyen a acercar empresas y candidatos y a avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo. “Este encuentro demuestra que la experiencia suma, que el talento no tiene edad y que, cuando instituciones y empresas trabajamos juntas, somos capaces de construir un mercado laboral más inclusivo y competitivo”, subrayó

La jornada ha vuelto a consolidarse como una herramienta eficaz para favorecer la empleabilidad de las personas mayores de 45 años, fomentar el contacto directo entre candidatos y empresas y seguir avanzando hacia un mercado laboral más inclusivo, competitivo y capaz de aprovechar todo el potencial que aporta la experiencia.

Con esta nueva edición de “Encuentros 45+”, Torrent refuerza su compromiso con la promoción del empleo, la formación y la generación de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su edad, demostrando una vez más que el talento no tiene fecha de caducidad.